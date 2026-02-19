Atacadista realiza mutirão para preencher diversas vagas em Goiânia

Candidatos passarão entrevistas presenciais e concorrer a cargos em diferentes áreas

Pedro Pedro Ribeiro -
(Foto: Divulgação)

O Vem Ki Tem Atacarejo e o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado de Goiás (Seceg) realizam, entre os dias 24 e 26 de fevereiro, um mutirão de contratações em Goiânia.

A ação acontece das 9h às 17h, na sede do Seceg, localizada na Avenida A, nº 832, esquina com a Avenida Anhanguera, no Setor Leste Vila Nova.

A proposta é concentrar entrevistas e agilizar o processo seletivo para diferentes cargos.

Estão disponíveis vagas para vendedor interno, caixa, auxiliar de loja, auxiliar de recebimento, operador de empilhadeira (com habilitação específica), auxiliar de logística (devolução), fiscal de prevenção de perdas, líder e auxiliar de limpeza e conservação, além de estagiário de marketing.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais, currículo atualizado e, se possível, carteira de trabalho, física ou digital.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp do Seceg: (62) 9843-5057.

