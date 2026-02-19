Com quase sete décadas, mogno icônico da Rua 20 de Goiânia será removido

Órgãos técnicos apontaram que a retirada da árvore é a única medida considerada segura para garantir a integridade de pedestres

Davi Galvão - 19 de fevereiro de 2026

Mogno esteve consistente em meio a diversas mudanças na capital. (Foto: Google Street View)

Swietenia macrophylla King, popularmente conhecido como mogno brasileiro ou ouro verde, é uma das madeiras mais valiosas e cobiçadas do mundo. Desde 1958, um exemplar plantado em frente ao antigo Casarão da Rua 20, no Centro de Goiânia, se tornou parte da paisagem urbana da capital.

Porém, essas quase sete décadas de história estão prestes a ser literalmente arrancadas do chão, após a decisão de que a árvore deve ser removida.

A decisão veio após análise técnica realizada por professores da Escola de Agronomia da Universidade Federal de Goiás (UFG), que constatou que o espécime apresenta risco iminente de queda devido a uma série de comprometimentos estruturais.

O laudo apontou inclinação progressiva em direção à via pública, presença de galhos mortos, cavidades internas e densidade da madeira abaixo dos níveis considerados seguros.

Diante do cenário, a Seção Judiciária de Goiás promoveu uma reunião com representantes da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e outros órgãos ambientais, na qual foram apresentados os resultados da avaliação técnica e discutidas as providências cabíveis.

A pedido dos participantes, a Amma realizou uma nova vistoria, que confirmou integralmente as conclusões do laudo elaborado pela universidade.

De forma unânime, os órgãos técnicos apontaram que a retirada da árvore é a única medida considerada segura para garantir a integridade de pedestres, servidores e das edificações situadas nas proximidades.

Nativa do sul da Amazônia, a espécie não ocorre naturalmente no Cerrado, podendo ultrapassar 70 anos em ambientes de origem.

O exemplar localizado na SJGO tem atualmente 66 anos, mais de 33 metros de altura e dezenas de toneladas de madeira.

Remoção e compensação

A retirada da árvore está prevista para este sábado e domingo (21 e 22); 28 de fevereiro; e 1º, 7 e 8 de março, podendo haver alterações no cronograma por questões operacionais.

A ação contará com apoio da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) e coordenação logística do Núcleo de Administração e Serviços Gerais (NUASG), responsável pelo isolamento da área, interdição total da via e utilização de guindastes.

A Equatorial também participará da operação, com a instalação de rede de proteção para assegurar a segurança elétrica durante os trabalhos, sem necessidade de suspensão no fornecimento de energia.

Por determinação da Diretoria do Foro, um segmento de um metro linear do tronco será destinado à Universidade Federal de Goiás (UFG), para a criação de monumento ou obra artística.

Como medida compensatória, a Justiça Federal em Goiás anunciou a doação de 50 mudas da mesma espécie à Amma.

Também será realizado o plantio de um ipê-caraíba (ipê-amarelo) no local da extração ou em área indicada tecnicamente pelo órgão ambiental, por se tratar de espécie nativa do Cerrado recomendada para reposição.

História

O espécime foi originalmente plantado por estudantes da então Faculdade de Direito do Estado de Goiás, como forma de protesto contra o desmatamento da espécie no Norte do estado, atual Tocantins.

Desde então, cresceu ao lado do prédio histórico que já sediou a primeira Reitoria da UFG, o Repositório de Música da instituição e, atualmente, abriga a Casa da Memória da Justiça Federal em Goiás.

