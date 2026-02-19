Corpo em decomposição é encontrado em residência no Jardim América, em Anápolis

Vizinhos acionaram equipes após perceberem cheiro forte vindo do imóvel

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta quinta-feira (19), em uma residência na Rua 2, no bairro Jardim América, em Anápolis.

Moradores da região acionaram as autoridades após perceberem um forte odor vindo do imóvel.

Um vizinho, ao notar que o portão estava aberto e que o morador não era visto há alguns dias, entrou na casa para verificar a situação e localizou o homem caído na sala.

A vítima foi identificada como Antônio Sérgio Casemiro, de 61 anos.

Próximo ao corpo, havia diversas embalagens de bebidas alcoólicas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

A Polícia Militar (PM) isolou a área e comunicou a Polícia Civil (PC), que determinou o acionamento do Instituto Médico Legal (IML) para realização da perícia e remoção do corpo.

O caso foi registrado como encontro de cadáver.

A causa da morte será confirmada após a conclusão do laudo.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Colabora com o Portal 6 desde 2022, atuando principalmente nas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com o cotidiano da população.

