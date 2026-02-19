Corpo em decomposição é encontrado em residência no Jardim América, em Anápolis

Vizinhos acionaram equipes após perceberem cheiro forte vindo do imóvel

Pedro Ribeiro - 19 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta quinta-feira (19), em uma residência na Rua 2, no bairro Jardim América, em Anápolis.

Moradores da região acionaram as autoridades após perceberem um forte odor vindo do imóvel.

Um vizinho, ao notar que o portão estava aberto e que o morador não era visto há alguns dias, entrou na casa para verificar a situação e localizou o homem caído na sala.

A vítima foi identificada como Antônio Sérgio Casemiro, de 61 anos.

Próximo ao corpo, havia diversas embalagens de bebidas alcoólicas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito.

A Polícia Militar (PM) isolou a área e comunicou a Polícia Civil (PC), que determinou o acionamento do Instituto Médico Legal (IML) para realização da perícia e remoção do corpo.

O caso foi registrado como encontro de cadáver.

A causa da morte será confirmada após a conclusão do laudo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!