Aposta em Goiás tira a sorte grande e fica entre os bilhetes premiados da Lotofácil de R$ 1,8 milhão; veja onde

Próximo sorteio será realizado nesta sexta-feira (20), com apostas podendo ser feitas até 20h

Davi Galvão
Senador Canedo Lotofácil
Vista aérea de Senador Canedo. (Foto: Divulgação / Prefeitura de Senador Canedo)

E a sorte finalmente sorriu para Goiás na última edição da Lotofácil de número 3616, na qual uma aposta feita em Goiás ficou entre as três que cravaram as 15 dezenas necessárias para levar o prêmio máximo do concurso, avaliado em R$ 1,8 milhão.

Os números sorteados foram 01 – 04 – 05 – 06 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 24.

O jogo em questão foi realizado no município de Senador Canedo, na lotérica Ponto da Sorte e no formato de bolão, dividido em três cotas, cada uma rendendo um terço de R$ 574.077,51, aproximadamente R$ 191 mil.

Leia também

Além desta, os outros dois jogos vencedores foram feitos nos municípios de Serra (ES) e Jundiaí (SP), ambos no formato simples e cada um valendo R$ 574.077,52.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Lotofácil, de número 3617, será realizado na noite desta sexta-feira (20), com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Para concorrer ao concurso, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. Além disso, o internet banking ou site Loterias Online também está disponível.

Uma das loterias mais populares do Brasil, na Lotofácil você marca entre 15 a 18 números dentre os 25 disponíveis na cartela e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

