Confronto entre desafetos termina com idoso morto em fazenda no interior de Goiás

Vítima apareceu à noite na propriedade de um vizinho, sangrando e dizendo ter sido agredida a pauladas

Ícaro Gonçalves - 20 de fevereiro de 2026

Idoso apareceu à noite na propriedade de um vizinho, sangrando e dizendo ter sido agredida a pauladas (Fotos: Reprodução)

Um idoso de 71 anos morreu após ser esfaqueado na manhã na noite de quinta-feira (19), em uma residência da zona rural de Itarumã, região Sudoeste de Goiás. O crime ocorreu em uma fazenda e mobilizou equipes da Polícia Militar Rural (PM).

Segundo informações, o idoso não tinha internet na fazenda onde mora, e tinha o costume de ir até um vizinho para poder se conectar.

Na noite de quinta, ele teria encontrado um desafeto na fazenda do vizinho, a quem teria o costume de fazer ameaças de morte.

Após sair da propriedade, o idoso voltou à noite, sangrando, dizendo que foi agredido a pauladas pelo antigo desafeto.

Diante da situação, ele e o vizinho decidiram ir até o local onde a briga teria ocorrido, numa espécie de ‘busca por vingança’. Mas um novo confronto ocorreu, dessa vez envolvendo uma faca e um facão.

De acordo com relatos, a vítima teria avançado com um facão, chegando a arrastá-lo pelo chão em tom de ameaça. Mas o suspeito reagiu e desferiu um golpe de faca, atingindo o idoso, que correu para dentro da casa.

Após a agressão, o autor fugiu do local em uma motocicleta e, até o momento, não foi localizado. A vizinho ainda tentou prestar socorro, mas o idoso morreu logo após o golpe.

Equipes da Polícia Militar isolaram a propriedade até a chegada da perícia e do Instituto Médico Legal. O caso será investigado pela Polícia Civil.

