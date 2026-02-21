A cidade brasileira que combina baixo custo de vida e encanta turistas para viver a vida toda

Cidade mineira reúne tradição, crescimento e qualidade urbana consistente

Magno Oliver - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela / Youtube)

Localizada a aproximadamente 418 quilômetros de Belo Horizonte, Montes Claros é considerada o principal polo urbano do Norte de Minas Gerais.

Conhecida como A “Princesa do Norte”, a cidade se consolidou como referência regional em comércio, serviços, educação e agropecuária.

Com população superior a 400 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município exerce influência econômica sobre dezenas de cidades vizinhas.

O crescimento local está diretamente ligado à tradição pecuária e à produção de laticínios, especialmente o queijo minas artesanal, produto que integra a identidade cultural do estado.

Estudos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) apontam que o Norte de Minas possui forte vocação leiteira, sustentando cadeias produtivas que movimentam a economia regional.

A combinação entre agronegócio, comércio atacadista e setor educacional fortaleceu Montes Claros como centro estratégico do semiárido mineiro.

Outro fator que chama atenção é o custo de vida considerado equilibrado quando comparado às capitais do Sudeste.

Levantamentos de mercado imobiliário e dados de consumo indicam valores mais acessíveis em habitação e serviços, ao mesmo tempo em que a cidade mantém infraestrutura urbana consolidada, com hospitais de referência, universidades públicas e privadas e aeroporto regional.

Essa equação tem atraído novos moradores em busca de qualidade de vida fora dos grandes centros. No campo turístico, Montes Claros oferece atrações naturais e culturais que reforçam seu apelo.

A Serra do Mel e o Parque Estadual da Lapa Grande são exemplos de áreas que preservam cavernas, trilhas e formações calcárias típicas do cerrado. Festas tradicionais e eventos agropecuários também movimentam a economia local ao longo do ano.

Em meio ao avanço do interior brasileiro, a cidade se posiciona como alternativa sólida para quem busca estabilidade econômica, identidade cultural e ritmo de vida menos acelerado sem abrir mão de serviços essenciais.

