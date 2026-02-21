As quinas do banheiro ficarão como novas com este truque simples usado em casa com sal

Com ingredientes simples da cozinha, uma pasta caseira ajuda a clarear o rejunte e renovar o visual do banheiro em poucos minutos

Isabella Victória - 21 de fevereiro de 2026

(Imagem: Reprodução/IA)

Quem nunca terminou a limpeza do banheiro achando que estava tudo em ordem — até bater o olho naquelas quinas escurecidas entre os azulejos?

Mesmo com o piso brilhando e o espelho sem manchas, o rejunte amarelado entrega o acúmulo de umidade e resíduos.

A boa notícia é que não é preciso produto caro nem força excessiva: um truque simples, feito com itens comuns da cozinha, consegue devolver o aspecto claro das juntas em poucos minutos.

Por que o rejunte escurece tão rápido?

O banheiro é o cenário ideal para o rejunte perder o tom original.

Vapor constante, restos de sabonete, produtos de higiene e a presença do calcário — comum em regiões com água mais “pesada” — se acumulam nas frestas.

Como essas áreas são difíceis de alcançar no dia a dia, a sujeira se fixa aos poucos, formando manchas opacas e amareladas que não saem só com água.

O truque caseiro que clareia as quinas

A solução está em uma pasta caseira que combina leve abrasão com ingredientes que ajudam a soltar gordura e incrustações minerais.

O segredo é manter a proporção equilibrada para que a mistura fique firme e não escorra pelas juntas.

Você vai precisar de:

1 colher de sopa de sal fino

1 colher de sopa de pasta de dentes

1 colher de sopa de detergente de louça

1 colher de sopa de vinagre

Como preparar e aplicar

Em um recipiente pequeno, misture primeiro a pasta de dentes com o sal até formar uma base mais espessa. Em seguida, acrescente o detergente, que ajuda a dissolver resíduos de sabonete, e finalize com o vinagre. Mexa bem até obter uma pasta consistente, semelhante a um creme de limpeza. Aplique diretamente nas quinas do banheiro, espalhando bem sobre o rejunte. Aguarde alguns minutos e esfregue com uma escova pequena ou escova de dentes velha. Depois, enxágue e seque.

Em cerca de 10 minutos, já é possível notar a diferença no tom das juntas.

Atenção antes de usar

Apesar de eficaz, essa mistura não deve virar rotina.

O vinagre é ácido e, se usado com frequência, pode desgastar o rejunte cimentício e alterar a cor ao longo do tempo.

Além disso, evite totalmente o uso em superfícies de pedra natural, como mármore ou travertino, que podem ficar manchadas.

Para a manutenção do dia a dia, prefira produtos de pH neutro.

Como manter o resultado por mais tempo?

Para tirar melhor proveito dos resultados desse truque e manter a limpeza do ambiente:

Após o banho, deixe a porta do banheiro aberta ou ventile o ambiente por alguns minutos

Sempre que possível, passe um pano seco nas áreas mais molhadas

Evite o acúmulo constante de água nas quinas do box e do lavatório

Controlar a umidade é o passo mais importante para impedir que o escurecimento volte.

No fim, o efeito é imediato: com as quinas claras, o banheiro ganha outra aparência — mais limpo, mais cuidado.

Um pequeno detalhe que faz toda a diferença na sensação de limpeza da casa.

