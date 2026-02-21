As quinas do banheiro ficarão como novas com este truque simples usado em casa com sal
Com ingredientes simples da cozinha, uma pasta caseira ajuda a clarear o rejunte e renovar o visual do banheiro em poucos minutos
Quem nunca terminou a limpeza do banheiro achando que estava tudo em ordem — até bater o olho naquelas quinas escurecidas entre os azulejos?
Mesmo com o piso brilhando e o espelho sem manchas, o rejunte amarelado entrega o acúmulo de umidade e resíduos.
A boa notícia é que não é preciso produto caro nem força excessiva: um truque simples, feito com itens comuns da cozinha, consegue devolver o aspecto claro das juntas em poucos minutos.
Por que o rejunte escurece tão rápido?
O banheiro é o cenário ideal para o rejunte perder o tom original.
Vapor constante, restos de sabonete, produtos de higiene e a presença do calcário — comum em regiões com água mais “pesada” — se acumulam nas frestas.
Como essas áreas são difíceis de alcançar no dia a dia, a sujeira se fixa aos poucos, formando manchas opacas e amareladas que não saem só com água.
O truque caseiro que clareia as quinas
A solução está em uma pasta caseira que combina leve abrasão com ingredientes que ajudam a soltar gordura e incrustações minerais.
O segredo é manter a proporção equilibrada para que a mistura fique firme e não escorra pelas juntas.
Você vai precisar de:
- 1 colher de sopa de sal fino
- 1 colher de sopa de pasta de dentes
- 1 colher de sopa de detergente de louça
- 1 colher de sopa de vinagre
Como preparar e aplicar
- Em um recipiente pequeno, misture primeiro a pasta de dentes com o sal até formar uma base mais espessa.
- Em seguida, acrescente o detergente, que ajuda a dissolver resíduos de sabonete, e finalize com o vinagre.
- Mexa bem até obter uma pasta consistente, semelhante a um creme de limpeza.
- Aplique diretamente nas quinas do banheiro, espalhando bem sobre o rejunte.
- Aguarde alguns minutos e esfregue com uma escova pequena ou escova de dentes velha. Depois, enxágue e seque.
Em cerca de 10 minutos, já é possível notar a diferença no tom das juntas.
Atenção antes de usar
Apesar de eficaz, essa mistura não deve virar rotina.
O vinagre é ácido e, se usado com frequência, pode desgastar o rejunte cimentício e alterar a cor ao longo do tempo.
Além disso, evite totalmente o uso em superfícies de pedra natural, como mármore ou travertino, que podem ficar manchadas.
Para a manutenção do dia a dia, prefira produtos de pH neutro.
Como manter o resultado por mais tempo?
Para tirar melhor proveito dos resultados desse truque e manter a limpeza do ambiente:
- Após o banho, deixe a porta do banheiro aberta ou ventile o ambiente por alguns minutos
- Sempre que possível, passe um pano seco nas áreas mais molhadas
- Evite o acúmulo constante de água nas quinas do box e do lavatório
- Controlar a umidade é o passo mais importante para impedir que o escurecimento volte.
No fim, o efeito é imediato: com as quinas claras, o banheiro ganha outra aparência — mais limpo, mais cuidado.
Um pequeno detalhe que faz toda a diferença na sensação de limpeza da casa.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!