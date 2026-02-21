Briga por aluguel termina com homem esfaqueado dentro de casa em Anápolis

Envolvidos foram levados para a delegacia, para que fossem tomadas as devidas medidas legais

Augusto Araújo - 21 de fevereiro de 2026

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM).(Foto: Reprodução)

Uma discussão por causa de aluguel terminou em agressão com faca durante a madrugada deste sábado (21), no bairro Jardim Esperança, em Anápolis.

Segundo informações colhidas pela reportagem, uma equipe da Polícia Militar (PM) foi acionada por volta de 01h50, após denúncia de que um homem havia sido esfaqueado na mão dentro de uma residência.

No local, os policiais encontraram a vítima com ferimento na mão esquerda. Ele relatou que foi atacado pelo companheiro de moradia durante uma discussão relacionada ao pagamento do aluguel.

Já o outro envolvido afirmou que agiu para se defender de agressões. Conforme a PM, ambos apresentavam sinais de embriaguez no momento da abordagem.

A arma usada no ataque não foi localizada.

Os dois foram levados à delegacia para os procedimentos legais. Inicialmente, manifestaram interesse em representar criminalmente um contra o outro, mas depois desistiram.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e deve ser apurado pela Polícia Civil (PC).

