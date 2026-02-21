Investigado por espionar mulher e filha menor de idade por câmeras é preso em Goiás

Além disso, suspeito também teria descumprido medidas protetivas de urgência solicitadas pela ex-companheira

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Civil (PC). (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu um homem de 41 anos investigado por dois crimes distintos, durante o cumprimento de mandados judiciais, em Pires do Rio, na região Sudeste do estado.

Segundo as investigações, o suspeito teria descumprido medidas protetivas de urgência concedidas pela Justiça em favor da ex-companheira, no âmbito da Lei Maria da Penha.

Durante a apuração desse caso, os policiais descobriram outra situação envolvendo o investigado.

Conforme a polícia, ele teria instalado câmeras de segurança na casa de uma cliente por motivo profissional, mas manteve acesso remoto ao sistema após o serviço.

Ainda segundo os levantamentos, esse acesso permitiu que o homem visualizasse, gravasse e armazenasse imagens íntimas da moradora e da filha menor de idade, sem autorização. O material incluiria momentos de nudez registrados dentro da residência.

Diante dos fatos, o suspeito passou a ser investigado em dois inquéritos policiais: um por descumprimento de medida protetiva e outro por crimes relacionados à interceptação clandestina de comunicações e registro não autorizado de intimidade, além de possível violação prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Após o cumprimento dos mandados de prisão preventiva e de busca domiciliar, ele foi conduzido à delegacia e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

O caso segue sob investigação.

