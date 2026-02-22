Chega de tijolos: nova tendência na construção reduz custo e tempo de obra

Técnica que substitui tijolos tradicionais ganha força nas redes e chama atenção pela economia

Gabriel Dias - 22 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Marano Barros)

Um vídeo que viralizou nas redes sociais voltou a colocar em evidência uma alternativa que promete transformar a construção civil.

O material em questão é o isopor estrutural, que substitui os tijolos tradicionais por um sistema industrializado de montagem rápida, apontado como solução para reduzir custos, acelerar a obra e melhorar o isolamento térmico das construções.

No registro que circula na internet, é possível ver a montagem de paredes utilizando painéis monolíticos de EPS (poliestireno expandido), popularmente conhecido como isopor.

O material é combinado com malhas de aço e recebe aplicação de concreto ou argamassa projetada, formando uma estrutura rígida e resistente.

Diferentemente do método convencional de alvenaria, que exige assentamento tijolo por tijolo, o sistema com EPS utiliza placas pré-fabricadas. Elas são leves, fáceis de transportar e encaixadas rapidamente na obra.

Segundo especialistas do setor, o sistema pode reduzir significativamente o tempo de construção, já que elimina etapas demoradas da alvenaria tradicional.

O sistema reduz custos e tempo de obra porque exige menos mão de obra intensiva, gera menos desperdício e utiliza uma estrutura mais leve, o que pode diminuir gastos com fundação.

Além disso, o prazo de execução é mais curto. O material ainda contribui para o isolamento térmico, ajudando a manter a temperatura interna estável e reduzindo despesas com energia.

Com a alta no preço dos materiais tradicionais e a busca por métodos mais rápidos e sustentáveis, soluções industrializadas ganham espaço. A viralização do vídeo reforça o interesse do público por alternativas ao modelo clássico de tijolos.

