Motorista de aplicativo de Anápolis transforma carro em vitrine e faz sucesso nos EUA
Goiano chamou a atenção do influenciador brasileiro Samex Original e vídeo com a história viralizou nas redes sociais
De Anápolis para a Califórnia, um motorista de aplicativo mostrou que criatividade e vontade de empreender não têm fronteiras.
O goiano chamou a atenção do influenciador brasileiro Samex Original (@samexoriginal) ao transformar o próprio carro em uma espécie de vitrine ambulante, exibindo diversas camisas de times para venda.
No veículo, ele oferece modelos de clubes como Flamengo, Atlético Mineiro, Real Madrid, Manchester City e Milan, além de seleções como Brasil e México.
Intrigado com a ideia, o influenciador decidiu conversar com o vendedor e descobriu que, além de brasileiro, ele é natural de Anápolis.
O empreendedor contou que trabalha como motorista de aplicativo das 05h até as 17h e, depois, passa a vender as camisas em uma rua movimentada da Califórnia.
“Brasileiro dá um jeito, não tem como”, afirmou Samex no vídeo publicado nas redes sociais.
A gravação viralizou e repercutiu entre moradores de Anápolis, que celebraram a iniciativa e o sucesso do conterrâneo no exterior.
“Eu também sou de Anápolis. É bom ver um empreendedor da nossa cidade evoluindo pelo mundo afora”, comentou um internauta.
“Nossa Anápolis fazendo sucesso na gringa”, escreveu outro.
Ver essa foto no Instagram
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!