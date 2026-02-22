Motorista de aplicativo de Anápolis transforma carro em vitrine e faz sucesso nos EUA

Goiano chamou a atenção do influenciador brasileiro Samex Original e vídeo com a história viralizou nas redes sociais

Isabella Valverde - 22 de fevereiro de 2026

O goiano trabalha até às 17h como motorista de app e depois vende camisas no carro. (Foto: Captura de Tela/Instagram/@samexoriginal)

De Anápolis para a Califórnia, um motorista de aplicativo mostrou que criatividade e vontade de empreender não têm fronteiras.

O goiano chamou a atenção do influenciador brasileiro Samex Original (@samexoriginal) ao transformar o próprio carro em uma espécie de vitrine ambulante, exibindo diversas camisas de times para venda.

No veículo, ele oferece modelos de clubes como Flamengo, Atlético Mineiro, Real Madrid, Manchester City e Milan, além de seleções como Brasil e México.

Intrigado com a ideia, o influenciador decidiu conversar com o vendedor e descobriu que, além de brasileiro, ele é natural de Anápolis.

O empreendedor contou que trabalha como motorista de aplicativo das 05h até as 17h e, depois, passa a vender as camisas em uma rua movimentada da Califórnia.

“Brasileiro dá um jeito, não tem como”, afirmou Samex no vídeo publicado nas redes sociais.

A gravação viralizou e repercutiu entre moradores de Anápolis, que celebraram a iniciativa e o sucesso do conterrâneo no exterior.

“Eu também sou de Anápolis. É bom ver um empreendedor da nossa cidade evoluindo pelo mundo afora”, comentou um internauta.

“Nossa Anápolis fazendo sucesso na gringa”, escreveu outro.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Samex Original (@samexoriginal)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!