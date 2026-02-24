Coca-Cola premiada: quem encontra lata que faz barulho pode ganhar até R$ 5 mil
Promoção ligada à Copa do Mundo 2026 oferece até R$ 5 mil para quem identificar embalagens premiadas espalhadas pelo Brasil
Já imaginou abrir uma lata de Coca-Cola e, além do sabor da bebida geladinha, ter também a possibilidade de faturar até R$ 5 mil?
Uma nova campanha promocional da marca está dando o que falar, movimentando consumidores de todo o Brasil em busca das latinhas premiadas, que gritam “gol” ao serem abertas.
A ação faz parte da campanha “Concorra à sua vaga no jogo”, em preparação para a Copa do Mundo da FIFA 2026, e começou em fevereiro de 2026.
Quem encontrar essas latas premiadas pode ganhar até R$ 5 mil. A campanha viralizou nas redes pela sua criatividade, além de aliar a publicidade a uma experiência sensorial, que substitui o clássico barulho do gás.
Antes de compartilhar vídeos ou mensagens sobre a Coca-Cola premiada, vale checar se a informação foi publicada nos perfis oficiais da empresa ou no site da promoção. Assim, o participante garante segurança e evita possíveis fraudes.
