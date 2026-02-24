Cursos de especialização gratuitos e à distância abrem inscrições para mais 500 vagas em todo o país

Oportunidade é voltada a graduados de qualquer área e exige apenas acesso à internet e diploma reconhecido pelo MEC

Gabriel Dias - 24 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Ifes – Campus Piúma)

Surgiram novas oportunidades para quem está buscando cursos de pós-graduação de forma gratuita, online e para expandir o currículo: o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu 560 vagas em cursos de especialização (lato sensu), na modalidade a distância, com atividades realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Ao todo, são 360 vagas para a especialização em Gestão Escolar para Profissionais da Educação e 200 vagas para Gestão Ambiental — ambas com carga horária total de 380 horas.

Quais cursos estão com vagas abertas?

Especialização em Gestão Escolar para Profissionais da Educação (380 h)

O curso é voltado para aprofundar conhecimentos e competências ligados à gestão escolar, com foco em contribuir para a melhoria da qualidade da educação e o fortalecimento do compromisso com a transformação social.

Especialização Lato Sensu em Gestão Ambiental (380 h)

De natureza multidisciplinar, a especialização busca capacitar profissionais para atuar com planejamento e gestão ambiental em instituições públicas e privadas, com foco em minimizar impactos e apoiar o cumprimento da legislação e a correta alocação de recursos.

Quem pode se inscrever?

Podem participar candidatos com diploma de graduação em qualquer área, desde que o curso seja reconhecido pelo MEC.

Também é necessário ter computador com acesso à internet e habilidades básicas para o uso de ferramentas digitais, já que a formação acontece em EaD.

As inscrições ficam abertas até 13/03/2026, com envio de documentação no período indicado no edital. A seleção será feita por sorteio, marcado para 18/03/2026, às 10 h.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!