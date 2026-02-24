Jovem morre após tentar assalto na saída de igreja e confrontar polícia em Goiânia

Suspeito foi encontrado em imóvel aparentemente abandonado nas proximidades do Setor Campinas

Jovem, de 24 anos, possuía diversas passagens pela polícia. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um jovem, de 24 anos, morreu durante uma intervenção policial na madrugada desta segunda-feira (23), no Setor Campinas, em Goiânia.

Segundo informações das forças de segurança, equipes da Polícia Militar (PM) realizavam buscas por um suspeito de tentativa de roubo ocorrida pouco antes na região.

A vítima do crime teria sido abordada ao sair de uma igreja e relatou que o autor estava armado e fez ameaças durante a ação.

Após levantamento das características do suspeito, os policiais intensificaram o patrulhamento e receberam informações sobre o possível paradeiro dele, em um imóvel aparentemente abandonado nas proximidades.

Ao entrarem na residência para averiguação, os militares teriam encontrado o jovem em um dos cômodos.

Conforme relato policial, ele teria reagido à abordagem apontando uma arma de fogo, o que resultou em disparos por parte da equipe.

O suspeito foi atingido, chegou a receber atendimento de resgate, mas morreu ainda no local. Com ele, foi apreendido um revólver.

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o caso passou a ser investigado pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, que irá apurar as circunstâncias da ocorrência.

 

 

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

