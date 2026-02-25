Mulher é presa suspeita de aplicar golpes com falsos anúncios de aluguel em Pirenópolis e no DF

Investigação aponta ao menos 37 registros ligados ao esquema entre 2022 e 2025

Pedro Ribeiro - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 31 anos, foi presa suspeita de aplicar golpes com anúncios falsos de aluguel em Goiás e no Distrito Federal.

Entre os locais utilizados no esquema está Pirenópolis, destino turístico que teria sido explorado para atrair vítimas interessadas em locação.

Segundo a Polícia Civil do DF (PCDF), ela é investigada em pelo menos 37 ocorrências registradas entre 2022 e 2025.

Parte dos registros envolve golpe de locação na cidade goiana, onde imóveis inexistentes eram anunciados como se estivessem disponíveis para temporada ou aluguel convencional.

De acordo com as investigações da 8ª Delegacia de Polícia, a suspeita divulgava apartamentos e casas que não existiam, inclusive em áreas valorizadas de Águas Claras e Plano Piloto, no DF, além do município goiano.

0s anúncios chamavam atenção principalmente por preços abaixo do mercado, o que aumentava o interesse de visitantes.

Após o primeiro contato, a conversa era direcionada para aplicativos de mensagens.

O pagamento era exigido via Pix, sob justificativa de “reserva” ou “garantia” da estadia.

Após a transferência, a suspeita deixava de responder e bloqueava o contato.

A Polícia Civil (PC) aponta que o esquema era estruturado, com diversos anúncios ativos simultaneamente.

Em algumas situações, a mulher enviava documentos e imagens adicionais para simular uma negociação legítima, reforçando a aparência de contrato regular.

O caso segue sob investigação.

