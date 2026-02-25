Policial penal é encontrado morto em Goiânia; suspeita é de homicídio seguido de suicídio

Caso está sendo investigado pela Polícia Civil (PC) que busca esclarecer quem efetuou os tiros e a ordem exata dos acontecimentos

Da Redação - 25 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O policial penal Rogério Naves de Lima, de 49 anos, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (25) em uma residência localizada em um condomínio na Vila São João, em Goiânia. A suspeita inicial é de homicídio seguido de suicídio.

De acordo com apuração do Portal 6, moradores do condomínio relataram ter ouvido disparos por volta das 3h da madrugada.

O caso foi registrado após familiares procurarem ajuda no local.

No interior da casa, a Polícia Militar (PM) encontrou o corpo do policial penal com marcas de tiros na cabeça.

Ao lado da cama, havia uma arma de fogo. A companheira dele também foi encontrada sem vida no quarto.

A princípio, a dinâmica do crime indica que a mulher teria efetuado os disparos contra o policial penal antes de tirar a própria vida.

A Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH) da Polícia Civil (PC) segue investigando o caso.

O local foi isolado para perícia, e os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Polícia Penal de Goiás lamentou profundamente o falecimento do servidor e se solidarizou com familiares e amigos.

