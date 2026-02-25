Quando um macaquinho viraliza e nos ensina sobre acolhimento

Que a história de Punch nos ajude a enxergar além da viralização. Que nos lembre que sensibilidade não é exclusividade humana

Seliane da SOS - 25 de fevereiro de 2026

Imagem do macaquinho abraçado com pelúcia de orangotango viralizou nas redes. (Foto: Reprodução)

Nos últimos dias, o mundo conheceu a história de Punch, um filhote de macaco-japonês que nasceu no Ichikawa City Zoo e acabou sendo rejeitado pela própria mãe. Sem o contato e o cuidado natural que todo filhote precisa, ele passou a buscar conforto em um brinquedo de pelúcia. A imagem dele abraçado ao pequeno orangotango de pano correu as redes sociais e emocionou milhões de pessoas.

Mas não foi apenas a cena “fofa” que tocou tanta gente. Foi o que ela representa.

Punch sentiu ausência. Sentiu medo. Sentiu a falta do acolhimento que é essencial nos primeiros dias de vida. E essa história nos lembra de algo que, muitas vezes, ainda precisamos reafirmar: animais também sentem.

Eles criam vínculos, sofrem com o abandono, precisam de cuidado e proteção. Quando um filhote busca afeto em um objeto, é porque existe ali uma necessidade real de segurança.

A equipe do zoológico fez o que precisava ser feito: acolheu, alimentou, cuidou. E isso também nos ensina sobre responsabilidade. Quando a vida animal está sob nossos cuidados, temos o dever de garantir dignidade e bem-estar.

Que a história de Punch nos ajude a enxergar além da viralização. Que nos lembre que sensibilidade não é exclusividade humana. E que defender a causa animal é, antes de tudo, reconhecer que toda vida merece respeito, proteção e amor.

