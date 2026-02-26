Vídeo mostra momento em que comerciante é morto a tiros dentro de loja em Goiânia

Crime teria sido motivado por discussão relacionada a devolução de produto comprado no estabelecimento

Augusto Araújo - 26 de fevereiro de 2026

Funcionário de loja de autopeças foi morto com disparos de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Uma discussão por causa da devolução de uma peça automotiva terminou em morte na tarde desta terça-feira (25), na Vila Morais, em Goiânia.

A vítima, identificada como Frederico Mendanha de Oliveira, de 42 anos, foi atingida por três disparos de arma de fogo dentro de uma loja de autopeças localizada ao lado da BR-153.

Segundo relato de testemunha, o autor teria retornado ao estabelecimento após constatar que a peça comprada não servia em seu veículo e passou a exigir a devolução imediata do dinheiro.

O funcionário teria informado que realizaria o reembolso dentro do prazo legal. Porém, nesse momento, o cliente sacou a arma de fogo e iniciou os disparos.

Frederico foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) em estado grave. Posteriormente, a morte foi confirmada na unidade hospitalar.

Após o crime, o suspeito fugiu do local em um veículo. A Polícia Civil investiga o paradeiro do autor, que deve responder por homicídio qualificado, por ter se utilizado de meio que impossibilitou a defesa da vítima.

