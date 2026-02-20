Briga por causa de furto termina com jovem morto pelo amigo em Goiânia

Vítima e autor do crime teriam praticado um furto dias antes e estariam sendo ameaçados

Da Redação - 20 de fevereiro de 2026

Vítima foi morta após desentendimento com amigo. (Foto: Reprodução)

Nesta sexta-feira (20), uma briga entre dois jovens resultou na morte de um deles no Setor Central, em Goiânia.

A vítima, Carlos Daniel dos Santos Ribeiro, de 24 anos, foi esfaqueada pelo amigo, de 19, após uma discussão que, segundo testemunhas disseram à Polícia Militar (PM), foi motivada por um furto que ambos teriam praticado anteriormente.

Eles estariam sendo ameaçados por terceiros e culpavam um ao outro pelo crime, o que deu início ao confronto fatal.

A principal testemunha, de 21 anos, que tinha um relacionamento anterior com o autor e atual com a vítima, relatou à polícia que todos os envolvidos são naturais de Rondon do Pará (PA) e que haviam se mudado para Goiânia recentemente.

Ela contou que, no dia do crime, ela e Carlos Daniel foram até a casa do ex para buscar entorpecentes, pois a vítima estaria envolvida com o tráfico de drogas. No local, a discussão sobre o furto começou e rapidamente evoluiu para a agressão física que culminou na morte de Carlos Daniel.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a faca utilizada no crime. O autor foi identificado, mas ainda não há informações sobre o êxito da prisão dele por parte das forças de segurança pública.

A Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) foi acionada e compareceu ao local para iniciar as investigações, e o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) após a perícia.

A ocorrência foi registrada e as investigações seguem em andamento para esclarecer os detalhes do crime.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!