Cooperativa com origem em Anápolis ganha destaque nacional por impacto em educação financeira

Sicoob UniCentro Norte Brasileiro aposta no conhecimento para gerar impacto social

Damara Dantas - 27 de fevereiro de 2026

Sicoob UniCentro Norte Brasileiro se aproxima de três décadas de atuação, consolidando uma trajetória que alia serviços financeiros à promoção de impacto social. (Foto: Divulgação)

Mais de 250 mil pessoas impactadas, atuação em seis unidades da federação e um reconhecimento nacional que reforça um modelo de negócio baseado em comunidade. Esses são alguns dos resultados que colocaram o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro em evidência na Campanha Nacional de Sustentabilidade 2025.

A cooperativa foi destaque na categoria Conhecimento em Foco após realizar 103 ações de educação financeira ao longo do ano, alcançando diretamente mais de 253 mil pessoas em cerca de 40 cidades. As iniciativas envolveram desde palestras até orientações práticas, voltadas a públicos diversos, como estudantes, empreendedores e famílias.

As atividades fazem parte de uma agenda contínua que busca ampliar o acesso à informação financeira e estimular decisões mais conscientes no dia a dia. O trabalho é conduzido por colaboradores da própria instituição, que atuam como voluntários em escolas, empresas e comunidades.

Ao todo, foram 302 voluntários envolvidos nas ações, levando conteúdos relacionados a planejamento financeiro, consumo consciente e organização econômica. A proposta segue um dos pilares do cooperativismo, que prioriza o desenvolvimento das comunidades onde as instituições estão inseridas.

Para a diretora operacional da cooperativa, Angélica Diniz, o reconhecimento nacional está diretamente ligado ao propósito da atuação. Segundo ela, a educação financeira é uma ferramenta capaz de promover autonomia e ampliar oportunidades.

“Quando levamos esse conhecimento às comunidades, contribuímos para que as pessoas tenham mais controle sobre suas escolhas e perspectivas de futuro”, afirma.

Com presença em estados como Goiás, Amazonas, Tocantins, Rondônia e Roraima, além do Distrito Federal, a cooperativa mantém uma estrutura que combina atendimento presencial e soluções digitais, alcançando mais de 80 mil cooperados.

Fundado em Anápolis, o Sicoob UniCentro Norte Brasileiro se aproxima de três décadas de atuação, consolidando uma trajetória que alia serviços financeiros à promoção de impacto social.

O reconhecimento na campanha nacional reforça esse posicionamento e indica a continuidade de ações voltadas à educação e ao desenvolvimento regional nos próximos anos.