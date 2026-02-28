Colisão entre ônibus com 50 pessoas e carreta deixa 18 feridos na BR-153
Ao menos três vítimas precisaram ser retiradas das ferragens pelo Corpo de Bombeiros
Uma colisão entre uma carreta e um ônibus de transporte de passageiros mobilizou equipes de resgate na noite desta sexta-feira (27), na BR-153, no Povoado do Índio, zona rural de Jaraguá.
Ao todo, 51 pessoas estavam envolvidas na ocorrência e 18 vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região. Não houve registro de mortes no local.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o coletivo transportava 49 passageiros, além do motorista. O condutor da carreta também estava no local no momento do acidente.
Durante a avaliação inicial, três vítimas foram identificadas presas às ferragens. As equipes realizaram o desencarceramento com técnicas especializadas de salvamento terrestre e veicular, garantindo a retirada segura dos feridos.
A ocorrência contou com atuação integrada do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da concessionária Ecovias Araguaia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
