Erros comuns ao usar a airfryer que prejudicam o resultado dos alimentos sem você perceber

Pequenos hábitos do dia a dia podem deixar a comida murcha, seca ou mal cozida e quase sempre a culpa não é do aparelho

Layne Brito - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A airfryer virou queridinha porque promete praticidade e comida mais sequinha, com menos óleo. Mas, na rotina, muita gente se frustra: batata que não fica crocante, frango que resseca, pão de queijo que estoura por fora e fica cru por dentro.

O problema é que esses resultados ruins nem sempre significam que a airfryer é fraca. Na maioria das vezes, são erros simples de uso que sabotam o preparo sem que a pessoa perceba.

Um dos deslizes mais comuns é encher demais o cesto. Quando os alimentos ficam amontoados, o ar quente não circula direito, e a fritura a ar perde eficiência.

O resultado costuma ser comida “cozida” no vapor, com textura mole e sem dourar. O ideal é deixar espaço entre os pedaços e, se necessário, fazer em duas levas para garantir crocância.

Outro erro frequente é não pré-aquecer quando a receita pede. Em muitos modelos, colocar o alimento com o aparelho frio atrasa o ponto, altera o tempo total e prejudica a textura, principalmente em massas, empanados e itens que precisam “selar” rápido.

Em geral, 3 a 5 minutos de pré-aquecimento já ajudam bastante.

Também atrapalha usar pouca ou nenhuma gordura em alimentos que precisam de umidade. A airfryer não é mágica: algumas receitas exigem um fio de óleo para dourar melhor e evitar ressecamento, principalmente legumes e carnes magras.

Não é para encharcar, mas uma camada fina pode mudar o resultado.

Ignorar a necessidade de mexer ou virar é outro motivo clássico de preparo desigual. Batatas, nuggets, legumes e pedaços pequenos precisam ser mexidos no meio do tempo para dourar por igual.

Se você deixa parado, uma parte fica clara e outra passa do ponto.

Por fim, pouca gente lembra da limpeza. Gordura acumulada e resíduos no cesto alteram o cheiro, podem queimar e até interferem na circulação do ar, reduzindo o desempenho.

Manter o equipamento limpo e seco após o uso ajuda a preservar sabor e eficiência.

No fim, a airfryer entrega um ótimo resultado, mas depende de técnica simples.

Ajustar quantidade, circulação de ar, tempo, temperatura e pequenos cuidados de preparo costuma ser o suficiente para transformar a comida e fazer o aparelho render como deveria.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!