Fundação Pró-Cerrado está recrutando profissionais em Goiânia com salário de até R$ 12 mil

Processo seletivo teve início no dia 26 de fevereiro e segue aberto até o dia 12 do mês de março

Ícaro Gonçalves - 28 de fevereiro de 2026

Vagas são para níveis Sênior, Pleno e Júnior (Foto: Rovena Rosa/ Agência Brasil)

A Fundação Pró-Cerrado está com processo seletivo aberto para contratação de oito profissionais do setor administrativo, com salários que chegam até R$ 12 mil. As vagas são para atuação em Goiânia, com contrato do tipo CLT e jornada semanal de segunda a sexta.

O destaque fica para a única vaga de Consultor Administrativo de nível Sênior, oportunidade com remuneração de R$ 12 mil, além de vale alimentação diário no valor de R$ 25.

Para concorrer ao posto, é necessário tem ensino superior na área de TI, Administração ou Engenharia, e também pós-graduação em Gestão de projetos ou afins.

A seleção também exige experiência em gestão de projetos com base em Project Management Body of Knowledge (PMBOK) e metodologias ágeis.

Para os cargos de Consultor Administrativo em nível pleno, o salário definido é de R$ 9 mil.

São três oportunidades nesse nível: uma focada na área de gestão e fiscalização de contratos administrativos; outra para a área de licitações, e a terceira centrada em contratações públicas de soluções em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Para as três oportunidades, é necessário ter graduação relacionada à área em que o candidato irá trabalhar, além de pós-graduação comprovável.

Há também quarto vagas de Consultor Administrativo para candidatos recém-formados, considerados de nível Júnior, que trabalharão nas mesmas áreas dos profissionais plenos.

A seleção segue aberta até o dia 12 do mês de março. Para participar, basta acessar o site da Fundação, selecionar a vaga de interesse e preencher o formulário disponível.

Todas oportunidades também se estendem a pessoas com deficiência (PCD).

