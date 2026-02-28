Não é Portugal, nem Espanha: conheça o país que já pertenceu ao Brasil e hoje é referência mundial em segurança e qualidade de vida

Antiga Província Cisplatina, país é referência em segurança e qualidade de vida na América do Sul

Gabriel Dias - 28 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Brazil Channel BR)

Pequeno no mapa, mas grande em cultura e qualidade de vida, esse país carrega uma ligação histórica com o Brasil e, ao mesmo tempo, é um dos destinos mais procurados da América do Sul.

Conhecido historicamente como Colônia do Sacramento e antiga Província Cisplatina do Império Brasileiro, o Uruguai hoje atrai visitantes pela tranquilidade, pela cultura vibrante e pela facilidade de acesso: brasileiros podem entrar no país apenas com o documento de identidade.

Com cerca de 3,5 milhões de habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,809, o Uruguai é frequentemente citado entre os melhores países latino-americanos para se viver.

A combinação de estabilidade, infraestrutura e estilo de vida mais desacelerado reforça a fama de lugar acolhedor.

Na capital, Montevidéu, o passado e o presente caminham lado a lado. A Ciudad Vieja concentra construções históricas e pontos emblemáticos, como a Praça Independência, onde ficam o Palácio Salvo e o Palácio Estévez, marcos icônicos da arquitetura local.

A gastronomia é outro ponto forte. A tradição agropecuária faz da carne bovina o grande protagonista da cozinha local.

Um fator que aproxima os brasileiros do país são os encontros e desencontros históricos: o atual território do Uruguai já fez parte do Brasil no século XIX, quando era chamado de Província Cisplatina e esteve sob domínio do Império Brasileiro entre 1821 e 1828.

A região, que antes era disputada entre portugueses e espanhóis, foi incorporada ao Brasil após conflitos na região do Prata, mas a insatisfação local e a Guerra da Cisplatina levaram à sua independência, reconhecida em 1828, com mediação do Reino Unido, dando origem à República Oriental do Uruguai.

Entre heranças históricas, segurança e experiências culturais marcantes, o Uruguai mantém uma relação próxima com o Brasil — agora não mais como parte do território, mas como um vizinho que oferece hospitalidade e charme em cada esquina.



