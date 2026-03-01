Gesto de amor: helicóptero transporta coração de criança e comove Goiás

Entre as reações ao vídeo compartilhado, a mensagem do pai se destacou: "estou feliz por ajudar alguém a ter a chance de amar alguém como amamos nossa filhinha que faleceu"

Isabella Valverde - 01 de março de 2026

A pequena Anny Emanuelly teve morte encefálica e a família, em meio a dor, decidiu pelo gesto nobre. (Foto: Reprodução)

O som das hélices cortando o céu marcou um momento emocionante e cheio de significado. Viralizou neste domingo (28), tocando milhares de pessoas, um vídeo publicado pelo sargento Godoy que mostra o momento em que o coração de uma criança foi transportado de helicóptero, saindo de Águas Lindas de Goiás.

As imagens registram o instante em que o órgão é levado para dar continuidade a uma corrida contra o tempo. O coração pertence à pequena Anny Emanuelle, de apenas 9 anos, que teve a morte encefálica confirmada, e a família decidiu transformar a dor em esperança para outras vidas.

Além do coração, também foram doados fígado e rins. A captação ocorreu na última sexta-feira (26) e mobilizou equipes médicas de diferentes estados, incluindo profissionais de Goiás, Pará e São Paulo, que se deslocaram até a unidade hospitalar responsável pelo atendimento.

O coração foi transportado de helicóptero até Anápolis. Já os demais órgãos seguiram por via aérea para outros estados, onde pacientes compatíveis aguardavam na fila por uma nova chance.

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e de equipes especializadas em transporte médico.

Entre as reações ao vídeo compartilhado, uma mensagem se destacou. Emocionado, o pai da doadora, Teófilo Justinode Jesus, comentou na publicação:

“Sou pai da doadora e estou feliz por ajudar alguém a ter a chance de amar alguém como amamos nossa filhinha que faleceu… sonho poder conhecer quem for agraciado com o coraçãozinho do meu amorzinho… Deus abençoe”.

Entre tantas homenagens, Fabio Luyz também deixou uma mensagem emocionada: “Nossa pequenininha Anny vai deixar saudades, mas saber que ela estará salvando vidas, isso é um gesto muito lindo!”

