Quanto um pai desempregado deve pagar de pensão alimentícia, segundo advogado

Especialista explica que o desemprego não suspende a obrigação alimentar e que o valor da pensão deve considerar a necessidade da criança e a possibilidade do pai

Gabriel Yuri Souto - 01 de março de 2026

(Imagem: Reprodução/Freepik)

A dúvida sobre quanto um pai desempregado deve pagar de pensão alimentícia é comum após a separação dos pais. Em vídeo publicado nas redes sociais, o advogado familiar Felipe Caiafa, do perfil @caiafaadvogados, esclareceu que a falta de emprego formal não elimina a obrigação de contribuir com o sustento do filho.

Segundo ele, a Justiça não fixa a pensão alimentícia com base apenas na existência de carteira assinada. Pelo contrário, o valor é definido a partir do binômio necessidade da criança e possibilidade do responsável. Assim, mesmo sem vínculo formal de trabalho, o pai continua responsável pela manutenção do filho.

Desemprego não suspende a obrigação alimentar

De acordo com a explicação do especialista, o desemprego não interrompe as necessidades básicas da criança. Alimentação, saúde, educação, vestuário e cuidados diários continuam sendo essenciais, independentemente da situação financeira dos pais.

Por isso, os tribunais entendem que a obrigação alimentar permanece ativa. O pai não se desvincula do dever de sustento ao perder o emprego. Em vez disso, ele deve buscar alternativas para cumprir a responsabilidade, ainda que com valores proporcionais à sua realidade.

Valores mínimos e análise judicial

Na prática, alguns conteúdos jurídicos divulgados nas redes apontam estimativas de valores mínimos, como cerca de R$455,55 para um filho, R$608,00 para dois filhos e R$860,00 para três filhos. No entanto, esses números não são regras fixas e não substituem a decisão judicial.

Cada caso passa por análise individual. O juiz avalia despesas da criança, padrão de vida anterior, renda atual e capacidade de contribuição do responsável. Dessa forma, a pensão pode variar conforme as circunstâncias específicas da família.

Responsabilidade vai além do emprego formal

Felipe Caiafa destaca que a pensão alimentícia não é um favor, mas uma obrigação legal ligada à responsabilidade parental. Além disso, a contribuição financeira não depende exclusivamente de emprego formal, pois a Justiça considera outras fontes de renda, trabalhos informais e possibilidades de sustento.

Portanto, mesmo em momentos de dificuldade financeira, o responsável deve se organizar, buscar renda alternativa e manter o compromisso com o filho. A obrigação alimentar existe para garantir o desenvolvimento digno da criança, que não pode ser prejudicada pela instabilidade econômica dos pais.

