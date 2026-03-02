Com percurso de 9 minutos, Aeromóvel reduz pela metade o tempo em comparação ao ônibus

People Mover reduz o tempo de deslocamento no maior aeroporto do país e surge como alternativa mais rápida que os ônibus

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/THE RAILWAY)

O novo sistema de transporte automático do Aeroporto Internacional de Guarulhos começou a mostrar, ainda em fase de testes, que pode mudar a dinâmica de deslocamento dentro do maior terminal aéreo do país.

O Aeromóvel, conhecido como People Mover, realiza o percurso entre os terminais em apenas nove minutos — tempo inferior ao registrado atualmente pelo serviço de ônibus.

Mesmo antes da operação comercial definitiva, o desempenho chama a atenção pela agilidade. A redução no tempo de trajeto representa um ganho direto para os passageiros em conexão e para quem precisa se deslocar rapidamente no aeroporto, facilitando a mobilidade.

O sistema opera em via elevada e utiliza tecnologia de propulsão a ar, o que garante funcionamento silencioso e menos sujeito a interferências do tráfego interno.

Diferentemente dos ônibus, que dependem das condições viárias, o Aeromóvel mantém velocidade constante ao longo do percurso.

A expectativa é que, após a conclusão dos testes, o novo modal substitua gradualmente o transporte rodoviário interno, oferecendo mais eficiência e previsibilidade ao fluxo de passageiros em Guarulhos.

