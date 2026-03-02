Goiânia muda trânsito para o MotoGP; veja bloqueios e rotas alternativas

Medidas incluem restrição a carros particulares e faixas exclusivas do transporte público

Ícaro Gonçalves - 02 de março de 2026

Medidas incluem restrição a carros particulares e faixas exclusivas do transporte público (Foto: Reprodução/ Governo de Goiás/André Saddi e Cristiano Borges)

Durante os três dias da etapa do MotoGP em Goiânia, entre 20 e 22 de março, o trânsito da região do Autódromo Internacional Ayrton Senna passará por uma série de mudanças, incluindo bloqueios de veículos particulares, rotas alternativas e corredor exclusivo para ônibus.

As medidas foram adotadas pela Prefeitura da capital como ação para organizar o grande fluxo de pessoas esperadas para o evento. A projeção é que entre 100 mil e 200 mil turistas, nacionais e internacionais, devam visitar Goiânia para a competição.

A principal mudança será o bloqueio de acesso e de estacionamento de carros particulares às imediações do autódromo. A circulação só será permitida para ônibus credenciados, veículos oficiais e motos autorizadas.

Para quem quiser ir de carro, a saída será estacioná-lo em uma das 13 mil vagas que serão disponibilizadas durante os dias de evento, espalhadas em bolsões próximos ao Serra Dourada, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, o Paço Municipal, a UNIP e a área do Flamboyant.

Para o trecho entre os bolsões de vagas e o autódromo, os participantes não precisarão andar a pé. O projeto prevê circulação contínua de ônibus entre as vagas e o local da competição.

Na Avenida Jamel Cecílio, planejada para ser o principal eixo de escoamento de veículos, haverá um faixa exclusiva para os ônibus, o que deve garantir a fluidez da região.

Outra medida será a implementação de outras linhas exclusivas saindo dos terminais Paulo Garcia, Praça da Bíblia e Isidória.

Aplicativos de transporte e táxis não poderão acessar o autódromo, sendo que o embarque e desembarque deverá ser feito apenas nos bolsões de estacionamento.

Haverá vagas próximas ao circuito para motociclistas. Mas para estes caso, será obrigatório a apresentação de ingresso.

Esquenta MotoGP

Como noticiado pelo Portal 6, a chegada do Campeonato Mundial de Motovelocidade vai agitar todo o mês de março na capital.

A iniciativa inclui a instalação de telões para a exibição ao vivo nos parques Areião, Cascavel, Leolídio di Ramos Caiado, Bernardo Élis e Nova Esperança, além de apresentações culturais, programação especial e decoração temática nos locais.

Bares, restaurantes e pontos como a Alameda Ricardo Paranhos também vão ter atividades em parceria com a iniciativa privada.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!