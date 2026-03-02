Herdeiros podem dispensar inventário na transferência de herança nesses casos, segundo advogados

Decisão do TJSP autorizou transferência de bem pessoal por alvará ao aplicar analogicamente o art. 666 do CPC

Gustavo de Souza - 02 de março de 2026

Nem toda herança exige a abertura formal de inventário. Em determinadas situações, especialmente quando há apenas um bem de pequeno valor e consenso entre os herdeiros, a Justiça pode autorizar a transferência direta por meio de alvará judicial.

Foi o que decidiu a 3ª Vara Cível da Comarca de Jaú (SP), ao permitir que uma filha transferisse para seu nome o único bem deixado pelo pai.

O caso analisado pelo TJSP

O processo em questão tratou do pedido de expedição de alvará judicial para a transferência de um automóvel GM/Corsa Wind, único patrimônio deixado por Maurício Cerdeira Barbosa, falecido em 19 de outubro de 2025.

Os herdeiros comprovaram tanto a propriedade do veículo em nome do falecido quanto sua condição de sucessores legítimos. Não houve disputa entre as partes, sendo o pedido classificado expressamente como consensual.

Aplicação analógica do Código de Processo Civil

Na sentença, a juíza Paula Maria Castro Ribeiro Bressan reconheceu que se tratava de “bem de pouca monta” e aplicou, de forma analógica, o artigo 666 do Código de Processo Civil (CPC), que remete à Lei nº 6.858/80.

O dispositivo legal prevê hipóteses de transferência de bens causa mortis independentemente de inventário ou arrolamento, sendo normalmente utilizado para levantamento de valores. No caso concreto, o entendimento foi estendido ao veículo, diante das circunstâncias específicas.

Proteção a eventuais credores

A magistrada também destacou que a transferência por alvará não prejudica terceiros credores. Isso porque, conforme o artigo 1.784 do Código Civil, a herança é transmitida aos herdeiros desde a abertura da sucessão, e, nos termos do artigo 796 do CPC, eles respondem pelas dívidas do falecido dentro dos limites da herança recebida.

Ou seja, mesmo sem inventário formal, permanece a responsabilidade patrimonial dentro das forças do espólio.

Decisão e efeitos

Diante do conjunto probatório, a juíza julgou procedente o pedido e determinou a expedição de alvará judicial autorizando a transferência do veículo para o nome da herdeira. Por se tratar de pedido consensual, a sentença transitou em julgado na própria data da decisão, e os autores ainda obtiveram os benefícios da gratuidade processual.

Quando o inventário pode ser dispensado

Advogados explicam que a substituição do inventário por alvará judicial não é regra automática. A medida tende a ser admitida quando:

há apenas um bem de baixo valor;

todos os herdeiros são maiores e capazes;

existe consenso entre os sucessores;

não há indícios de prejuízo a credores.

Casos que envolvem imóveis, múltiplos bens, herdeiros menores ou conflito familiar, por outro lado, costumam exigir inventário formal.

A decisão reforça que o Judiciário pode flexibilizar o procedimento sucessório quando a simplificação não compromete direitos de terceiros e atende ao princípio da economia processual.

