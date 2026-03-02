Ipasgo passa a oferecer atendimento integrado em novo endereço em Anápolis

Estrutura une atenção primária à saúde, clínica de especialidades e questões administrativas no mesmo espaço

Natália Sezil - 02 de março de 2026

Ipasgo Clínicas de Anápolis está localizado na Rua Rodrigues Tomás, no bairro Jundiaí. (Foto: Divulgação)

A unidade regional do Ipasgo Clínicas em Anápolis passa a atender em um novo endereço a partir desta segunda-feira (02). A estrutura foi inaugurada pelo Governo de Goiás e reúne atendimento clínico e administrativo em um só local.

O serviço, agora, está localizado na Rua Rodrigues Tomás, no bairro Jundiaí. Abre de segunda a sexta-feira, das 07h às 19h. O agendamento pode ser feito pelo aplicativo Ipasgo Saúde ou pelo telefone 0800 062 1920.

Segundo a operadora, os atendimentos acontecerão em modelo integrado. A Atenção Primária à Saúde (APS) funciona como porta de entrada ao beneficiário, e conta com médicos de família, enfermeiros e nutricionista. Inclui avaliação clínica, ações preventivas e direcionamento para especialistas.

Também há clínica de especialidades, que disponibiliza consultas presenciais em cardiologia, psiquiatria, nutrição e pediatria.

Por fim, há o Ipasgo Atendimento, que oferece regularização cadastral, emissão de documentos, demandas financeiras e adesões.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!