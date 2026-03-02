Suspeitos de assassinato em pit dog de Goianésia são presos em Minas Gerais

Em vídeo, autor dos disparos afirmou que seria pago em drogas e revelou motivação do crime

Augusto Araújo - 02 de março de 2026

Vítima foi alvejada dentro do estabelecimento, em Goianésia. Suspeitos foram presos em Uberlândia (MG). (Imagem: Reprodução/Instagram)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG) prendeu três suspeitos de envolvimento na morte de Gabriel Moreira Lopes, assassinado a tiros em um pit dog em Goianésia, na noite de sexta-feira (27).

Eles foram localizados na noite de sábado (28), enquanto chegavam na cidade de Uberlândia (MG), durante uma operação integrada das forças de segurança pública.

Conforme a Polícia Militar (PM), o crime ocorreu motivado por uma rixa de facções criminosas. Em vídeo divulgado pelo 23º Batalhão (BPM), de Goianésia, o autor dos disparos afirmou que o pagamento pelo crime seria feito em drogas.

A arma de fogo utilizada no crime foi localizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), escondida em uma mata às margens de uma rodovia, enrolada em uma camiseta.

Um fato que chama a atenção é que o trio teria utilizado um veículo locado para a fuga.

No total, dois carros foram apreendidos: um usado na ação criminosa e outro na tentativa de escapar.

Todos os presos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Catalão, onde ficaram à disposição da Justiça.

Em tempo

Conforme apurado pelo Portal 6, Gabriel Moreira Lopes foi alvejado por volta das 23h57, enquanto estava no pit dog em um grupo de sete pessoas.

De repente, um carro preto parou subitamente na rua e desceu o autor dos disparos, com o rosto coberto por um capuz.

Rapidamente, ele se aproximou da vítima, disparando várias vezes na direção dela. Logo em seguida, foi embora no mesmo veículo.

Gabriel chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

Durante o ataque, outras vítimas também foram baleadas, entre elas uma mulher de 35 anos atingida na perna, uma jovem de 19 anos ferida no braço e nas costas, um homem de 33 anos baleado no pé e duas menores de idade (de 13 e 10 anos) atingidas por disparos e estilhaços nas pernas.

Parte das vítimas foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, enquanto outras foram levadas por meios próprios a unidades de saúde.

Vale destacar que o 25º BPM confirmou que Gabriel tinha antecedentes criminais por roubo, estelionato e tráfico de drogas.

