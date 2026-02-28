Câmera flagra momento em que atirador encapuzado executa homem dentro de pit dog em Goianésia

Outras seis pessoas também se feriram no atentado, incluindo mulheres e crianças

Da Redação - 28 de fevereiro de 2026

Câmera flagrou ação de homem encapuzado no pit dog. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 30 anos, foi morto a tiros na noite desta sexta-feira (27), em um pit dog no Centro de Goianésia. Outras seis pessoas também se feriram no atentado.

Conforme é possível ver em imagens de uma câmera de segurança, obtidas pelo Portal 6, a vítima fatal, de camiseta verde, se encontra no estabelecimento em um grupo de sete pessoas.

No momento em que o dispositivo marca 25h57, um carro preto para subitamente na rua e desce um indivíduo com o rosto coberto por um capuz.

Rapidamente, ele se aproxima da vítima, disparando várias vezes na direção dela. Logo em seguida, vai embora no mesmo veículo, tomando uma direção desconhecida.

O homem, identificado como Gabriel Moreira Lopes, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu.

De acordo com as primeiras informações médicas, ele foi atingido por cerca de oito disparos.

Durante o ataque, outras vítimas também foram baleadas, entre elas uma mulher de 35 anos atingida na perna, uma jovem de 19 anos ferida no braço e nas costas, um homem de 33 anos baleado no pé e duas menores de idade (de 13 e 10 anos) atingidas por disparos e estilhaços nas pernas.

Parte das vítimas foi socorrida por equipes do Corpo de Bombeiros, enquanto outras foram levadas por meios próprios a unidades de saúde.

A área foi isolada para perícia da Polícia Científica. O caso foi encaminhado à Polícia Civl (PC), que ficará responsável pela investigação do crime.

