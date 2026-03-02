Vitaminas que auxiliam na saúde dos rins e evitam inflamações
Alimentação equilibrada e hidratação potencializam o efeito das vitaminas na saúde renal
Nossos rins trabalham silenciosamente todos os dias e têm grande importância para o corpo: filtram o sangue e eliminam resíduos que podem comprometer a saúde.
Entre os fatores que ajudam a manter esse sistema funcionando de forma eficiente está uma dupla de vitaminas: a B6 e a vitamina D.
Elas atuam diretamente na regulação de substâncias que, quando acumuladas, favorecem a formação de cálculos renais — popularmente conhecidos como pedras nos rins — e processos inflamatórios crônicos.
Também conhecida como piridoxina, a vitamina B6 desempenha papel importante no metabolismo do oxalato — composto que, ao se combinar com cálcio, pode cristalizar no trato urinário e formar pedras nos rins.
Quando há deficiência de B6, o organismo tende a produzir mais oxalato, aumentando o risco de pedras nos rins.
Manter níveis adequados da vitamina ajuda a reduzir essa produção e favorece o equilíbrio metabólico. Alimentos como banana, batata-doce, frango, sementes e grão-de-bico são fontes naturais desse nutriente.
Já a vitamina D participa da regulação do cálcio e do fósforo no organismo. Níveis adequados garantem que o cálcio seja direcionado corretamente para ossos e tecidos apropriados, evitando acúmulos indevidos nos rins.
Além disso, a deficiência de vitamina D está associada a maior propensão a inflamações e pode contribuir para o desenvolvimento de doença renal crônica ao longo do tempo.
Exposição solar moderada, peixes gordurosos e gema de ovo ajudam a manter níveis saudáveis de 25-hidroxivitamina D.
Mesmo com a ingestão adequada dessas vitaminas, a hidratação continua sendo indispensável. A água facilita a eliminação de minerais e resíduos, reduzindo a concentração de substâncias que formam cristais.
Urina muito escura, espuma frequente, dores lombares persistentes e inchaço nos pés podem ser sinais de alerta.
Manter alimentação equilibrada, reduzir o excesso de sal e beber água são regularmente medidas complementares importantes para preservar a função renal.
