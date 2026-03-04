Alerta para motoristas: novo radar com IA nas rodovias começa a multar muitos brasileiros desavisados

O uso de IA nos radares flagrou mais infrações do que apenas excesso de velocidade; autuações seguem validação de agentes de trânsito

Gustavo de Souza - 04 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Fernando Frazão/Agência Brasil)

Motoristas que circulam por rodovias brasileiras estão sendo surpreendidos por um novo tipo de fiscalização que começa a ganhar espaço no país: radares equipados com inteligência artificial (IA). Diferentemente dos equipamentos tradicionais, a nova tecnologia consegue identificar diversos comportamentos considerados infrações de trânsito, e não apenas excesso de velocidade.

Câmeras de alta definição, aliadas a softwares de visão computacional e algoritmos de aprendizado de máquina, analisam o comportamento dos motoristas em tempo real e identificam condutas proibidas dentro do veículo.

O que os radares inteligentes conseguem identificar

Os sistemas de fiscalização com inteligência artificial conseguem detectar diversas infrações relacionadas à segurança no trânsito. Entre as mais comuns estão o uso de celular ao volante, a ausência do cinto de segurança e o transporte irregular de crianças.

Outro recurso utilizado é o reconhecimento automático de placas. Por meio dessa tecnologia, o sistema consegue consultar bases de dados oficiais e identificar veículos com licenciamento vencido ou até mesmo com registro de roubo ou furto.

Tecnologia já começou a aparecer em rodovias brasileiras

Um exemplo recente da aplicação desse tipo de tecnologia ocorre no Anel Viário Sul de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No local, câmeras com inteligência artificial começaram a operar em outubro de 2025, instaladas pela concessionária Entrevias.

Segundo a empresa responsável pelo trecho, o objetivo da iniciativa é ampliar a segurança nas rodovias e reduzir acidentes provocados por comportamentos de risco, especialmente aqueles ligados à distração do motorista.

Apesar disso, a tecnologia ainda aparece de forma pontual em algumas rodovias concedidas no país.

Multas ainda dependem de validação humana

Apesar do avanço tecnológico, a inteligência artificial não aplica multas automaticamente. No Brasil, a legislação exige que infrações registradas por sistemas de videomonitoramento passem por validação de um agente de trânsito antes da autuação.

Os sistemas fazem uma triagem inicial das imagens e apontam possíveis irregularidades. Em seguida, um agente responsável analisa o material e confirma a infração, formalizando o auto conforme as normas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

Segurança viária e debate sobre privacidade

Especialistas em segurança viária avaliam que a tecnologia pode ajudar a reduzir acidentes, principalmente os causados por distração ao volante. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o uso de celular durante a condução está entre os comportamentos de risco mais frequentes nas rodovias federais.

Ao mesmo tempo, o avanço dessa tecnologia também levanta discussões sobre privacidade e proteção de dados, já que os sistemas registram imagens de veículos e ocupantes.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!