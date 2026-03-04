Chuva de 70 mm inunda creche em Posse e mobiliza resgate de 94 crianças

Ação rápida de professoras em desligar a energia ao notarem curtos também contribuiu para segurança dos alunos

Davi Galvão Davi Galvão -
Creche ficou alagada após fortes chuvas. (Foto: Reprodução)
Uma força-tarefa composta por bombeiros, professores e voluntários resgatou 94 crianças que ficaram ilhadas após a creche Gotinha Mágica ser invadida por um alagamento em Posse.

O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira (03), após o município registrar um acumulado de 70 mm de chuva em apenas 24 horas.

O volume de água inundou a avenida principal e invadiu rapidamente as dependências da unidade escolar. Diante do risco iminente, as professoras adotaram protocolos de emergência antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

Ao perceberem curtos-circuitos nas tomadas, as educadoras realizaram o desligamento preventivo do padrão de energia, medida crucial para evitar eletrocussões no ambiente alagado.

Operação de retirada e ponto de apoio

A operação de evacuação utilizou um ônibus escolar para transportar os alunos até a Escola Maria Leite, definida como ponto de apoio seguro para o encontro com os familiares.

A mobilização contou com o auxílio direto do secretário de Educação, Márcio Vitor, além de pais que foram alertados em tempo real por grupos de mensagens.

Os prejuízos ficaram restritos ao campo material, com a perda de colchões, carteiras e danos estruturais leves nas salas de aula.

Após o escoamento da água, equipes dos bombeiros e funcionários da creche trabalharam na limpeza e na retirada do mobiliário atingido.

O Capitão Barbosa reforçou que a integração entre civis e militares garantiu que a ocorrência terminasse sem tragédias. “Graças a essa atuação conjunta, bombeiros, civis, funcionários, professores, pais, graças a ação de todos. As crianças foram retiradas sem nenhuma lesão e tudo não passou apenas de um susto”, finalizou.

 

 

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

