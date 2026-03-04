Chuva de 70 mm inunda creche em Posse e mobiliza resgate de 94 crianças

Ação rápida de professoras em desligar a energia ao notarem curtos também contribuiu para segurança dos alunos

Davi Galvão - 04 de março de 2026

Creche ficou alagada após fortes chuvas. (Foto: Reprodução)

Uma força-tarefa composta por bombeiros, professores e voluntários resgatou 94 crianças que ficaram ilhadas após a creche Gotinha Mágica ser invadida por um alagamento em Posse.

O incidente ocorreu na tarde desta terça-feira (03), após o município registrar um acumulado de 70 mm de chuva em apenas 24 horas.

O volume de água inundou a avenida principal e invadiu rapidamente as dependências da unidade escolar. Diante do risco iminente, as professoras adotaram protocolos de emergência antes mesmo da chegada das equipes de socorro.

Ao perceberem curtos-circuitos nas tomadas, as educadoras realizaram o desligamento preventivo do padrão de energia, medida crucial para evitar eletrocussões no ambiente alagado.

Operação de retirada e ponto de apoio

A operação de evacuação utilizou um ônibus escolar para transportar os alunos até a Escola Maria Leite, definida como ponto de apoio seguro para o encontro com os familiares.

A mobilização contou com o auxílio direto do secretário de Educação, Márcio Vitor, além de pais que foram alertados em tempo real por grupos de mensagens.

Os prejuízos ficaram restritos ao campo material, com a perda de colchões, carteiras e danos estruturais leves nas salas de aula.

Após o escoamento da água, equipes dos bombeiros e funcionários da creche trabalharam na limpeza e na retirada do mobiliário atingido.

O Capitão Barbosa reforçou que a integração entre civis e militares garantiu que a ocorrência terminasse sem tragédias. “Graças a essa atuação conjunta, bombeiros, civis, funcionários, professores, pais, graças a ação de todos. As crianças foram retiradas sem nenhuma lesão e tudo não passou apenas de um susto”, finalizou.

