De volta às estradas: Chevrolet revive sedã queridinho dos anos 2000 e promete autonomia de até 600 km

Um clássico reaparece em cenário industrial completamente transformado no exterior

Magno Oliver - 05 de março de 2026

A Chevrolet recolocou um nome conhecido dos consumidores no centro de sua estratégia industrial no Norte da África.

O sedã Chevrolet Optra voltou a ser produzido no Egito com a promessa de autonomia de até 600 quilômetros, aliando eficiência energética, foco em custo-benefício e fortalecimento da cadeia automotiva local.

O movimento marca uma nova fase para a operação regional da montadora e reforça a aposta em mercados emergentes como polos industriais estratégicos.

O anúncio oficial foi feito pela General Motors Egypt, que confirmou investimento superior a US$ 20 milhões para viabilizar o retorno do modelo às linhas de montagem.

A produção ocorre no complexo industrial de 6th of October City, na região metropolitana do Cairo, considerado um dos principais centros manufatureiros do país.

Segundo a empresa, o aporte incluiu modernização de equipamentos, implementação de sistemas de controle de qualidade com tecnologia de “error-proofing” e expansão da capacidade produtiva.

O projeto começou com a reestruturação da planta e a atualização tecnológica das linhas de montagem.

Na sequência, vieram os testes de validação: o modelo passou por avaliações laboratoriais internacionais e por cerca de seis meses de testes em rodovias egípcias, etapa considerada essencial para adaptação às condições locais.

Paralelamente, a montadora ampliou em aproximadamente 30% sua força de trabalho na manufatura e fortaleceu a integração com fornecedores nacionais, atualmente somando dezenas de parceiros industriais.

A iniciativa está alinhada ao Automotive Industry Development Program (AIDP), programa governamental voltado ao desenvolvimento da indústria automotiva no Egito.

A GM Egypt afirma ter sido a primeira empresa a se registrar na iniciativa, reforçando o compromisso com aumento do conteúdo local e transferência de tecnologia.

A distribuição do modelo no país é realizada pela Mansour Automotive Company, responsável pela rede exclusiva da marca.

Mais do que um apelo nostálgico, o retorno do sedã simboliza uma estratégia industrial que combina autonomia competitiva, geração de empregos e fortalecimento regional sinalizando que ainda há espaço para sedãs eficientes fora dos tradicionais polos globais de produção.

