Estudantes do 1º ao 9º ano da rede municipal de Anápolis passam a contar aulas de empreendedorismo

Iniciativa em parceria com o Sebrae prevê alcançar cerca de 27,7 mil estudantes e incluir conteúdos como criatividade, tecnologia e robótica no aprendizado

Da Redação - 05 de março de 2026

(Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta quinta-feira (05) a implantação de aulas de empreendedorismo para estudantes do 1º ao 9º ano da rede municipal de ensino. A medida deve alcançar cerca de 27,7 mil alunos das escolas públicas da cidade.

A iniciativa ocorre por meio de uma parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e prevê atividades voltadas ao desenvolvimento de habilidades como criatividade, identificação de oportunidades, raciocínio lógico e trabalho em equipe.

Tecnologias digitais e atividades de robótica também passam a integrar o aprendizado, dentro de uma proposta de educação empreendedora aplicada ao cotidiano dos estudantes.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Adriana Rocha, o projeto já havia sido testado em 2025 em escolas de tempo integral da rede, por meio de uma experiência piloto.

Segundo ela, os resultados observados entre os alunos motivaram a ampliação da iniciativa para todas as unidades da rede municipal.

Entre os estudantes do Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano, cerca de 23,3 mil alunos irão seguir as diretrizes do programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), desenvolvido pelo Sebrae. A metodologia trabalha competências como iniciativa, cooperação e planejamento de forma integrada às demais disciplinas.

Já os alunos do 6º ao 9º ano terão conteúdos organizados em cadernos de atividades pensados para uma progressão por etapas. No 6º ano, os estudantes trabalharão soluções sustentáveis. No 7º ano, o foco será a robótica empreendedora.

No 8º ano, o conteúdo aborda tecnologias digitais e soluções empreendedoras, enquanto no 9º ano o material trata da chamada geração empreendedora.

A gestora estadual de educação empreendedora do Sebrae, Bruna Maia, explicou que os materiais didáticos utilizados nas aulas, como apostilas e cadernos de atividades, devem começar a ser entregues ainda neste mês de março.