Ciclista é atropelado por ônibus na Avenida Brasil e é levado em estado grave ao Heana
Circunstâncias do atropelamento deverão ser investigadas pelas autoridades competentes
Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na manhã desta sexta-feira (06), na região da Avenida Brasil Norte, no bairro São Carlos II Etapa, em Anápolis.
De acordo com apurações do Portal 6, o acidente envolveu um ônibus da empresa Urban e um homem que conduzia uma bicicleta. A dinâmica da colisão ainda será apurada.
Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. A vítima, que ainda não foi identificada, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).
- Esquecimento que custa caro: quase 100 goianos podem ficar sem R$ 93 mil por não resgatarem prêmio da Nota Fiscal Goiana
- Operação “Sodoma e Gomorra” mira motéis e casas de prostituição irregulares em Anápolis
- Advogado goiano com nanismo denuncia discriminação em teste físico de concurso para delegado
O motorista do ônibus, de 62 anos, permaneceu no local após o acidente. As circunstâncias do atropelamento deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!