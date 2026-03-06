Ciclista é atropelado por ônibus na Avenida Brasil e é levado em estado grave ao Heana

Circunstâncias do atropelamento deverão ser investigadas pelas autoridades competentes

Ciclista teria sido atingido por ônibus na Avenida Brasil. (Imagem: Reprodução)

Um ciclista ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo na manhã desta sexta-feira (06), na região da Avenida Brasil Norte, no bairro São Carlos II Etapa, em Anápolis.

De acordo com apurações do Portal 6, o acidente envolveu um ônibus da empresa Urban e um homem que conduzia uma bicicleta. A dinâmica da colisão ainda será apurada.

Equipes de socorro foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos no local. A vítima, que ainda não foi identificada, foi encaminhada em estado grave ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O motorista do ônibus, de 62 anos, permaneceu no local após o acidente. As circunstâncias do atropelamento deverão ser investigadas pelas autoridades competentes.

