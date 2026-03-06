Esquecimento que custa caro: quase 100 goianos podem ficar sem R$ 93 mil por não resgatarem prêmio da Nota Fiscal Goiana

Sortudos precisam ficar atentos ao calendário para não perderem o direito ao dinheiro

Nota Fiscal Goiana é uma chance dos consumidores ganharem quantias simplesmente por fazerem compras. (Foto: Denis Marlon/Agência Cora de Notícias)
O Governo de Goiás emitiu um alerta para os participantes da Nota Fiscal Goiana: quase 100 ganhadores do sorteio realizado em fevereiro ainda não solicitaram o resgate de seus prêmios.

Ao todo, R$ 93 mil permanecem parados nos cofres públicos, aguardando a manifestação dos contemplados. O montante faz parte dos R$ 200 mil distribuídos na edição nº 112 do programa, realizada na última quinta-feira (26).

Dos 158 bilhetes premiados no mês, 95 seguem sem pedido de pagamento. A lista de valores pendentes inclui cifras significativas: são dois prêmios de R$ 10 mil, três de R$ 5 mil, 26 de R$ 1 mil e 64 de R$ 500 que ainda não chegaram às contas dos consumidores.

Os sortudos precisam ficar atentos ao calendário para não perderem o direito ao dinheiro. O regulamento estabelece um prazo de 90 dias para a solicitação, que se encerra no dia 02 de junho.

Para receber o valor, o contribuinte deve acessar o site oficial do programa Nota Fiscal Goiana, fazer login com usuário e senha na área restrita, consultar o quadro “Premiação” para confirmar o bilhete sorteado e preencher o formulário eletrônico com os dados bancários.

O depósito é realizado exclusivamente via transferência bancária após a conferência das informações.

Capital lidera ranking de sorteados

Goiânia concentra a maior parte dos ganhadores desta edição, somando 83 consumidores contemplados.

A capital também garantiu os prêmios mais altos: o ganhador da bolada principal de R$ 50 mil é residente da cidade, assim como dois dos três ganhadores da faixa de R$ 10 mil.

Alerta contra golpes

A coordenação do Nota Fiscal Goiana reforçou que o contato com os vencedores ocorre apenas por e-mail informativo e que não envia links ou formulários por mensagem.

Todo o processo de resgate deve partir da iniciativa do cidadão dentro do portal oficial, visando garantir a segurança dos dados e evitar fraudes financeiras.

