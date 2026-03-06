Imposto de Renda: saiba quem não precisa declarar a partir de março

Chegando o prazo do Imposto de Renda, contribuintes já começam a separar documentos e entender quem está dispensado da declaração

Gustavo de Souza - 06 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Com a aproximação do período de entrega do Imposto de Renda, milhões de brasileiros começam a reunir documentos e verificar se precisam ou não prestar contas à Receita Federal. A entrega da declaração costuma começar em março e, antes da abertura do sistema, o órgão divulga as regras atualizadas do processo.

Mesmo antes da publicação oficial das normas deste ano, os critérios seguem uma lógica já conhecida: quem não se enquadra em nenhuma das condições de obrigatoriedade geralmente fica dispensado de declarar.

A Receita Federal divulga anualmente os limites e situações que determinam quem precisa enviar a declaração, o que permite ao contribuinte ter uma noção prévia de sua situação.

Quem normalmente não precisa declarar

De modo geral, não precisam declarar o Imposto de Renda os contribuintes que não atingem os limites de renda, patrimônio ou operações financeiras definidos pela Receita.

Isso inclui pessoas que tiveram rendimentos baixos ao longo do ano, não realizaram operações financeiras relevantes e possuem patrimônio dentro dos limites estabelecidos.

Segundo orientações da Receita Federal, ficam obrigadas a declarar pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima do limite anual definido pelo órgão, obtiveram rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte acima do teto estabelecido.

Também estão inclusos os que tiveram ganho de capital na venda de bens como imóveis ou veículos, realizaram operações em bolsa de valores acima dos limites previstos, possuíam bens ou direitos acima do valor estipulado pela Receita no último dia do ano ou obtiveram receita elevada com atividade rural.

Assim, quem não se encaixa em nenhuma dessas situações tende a ficar dispensado da entrega da declaração, embora a confirmação dependa sempre das regras divulgadas pela Receita para cada exercício.

Isenção não significa dispensa da declaração

Um ponto que costuma gerar dúvidas é a diferença entre não pagar imposto e não precisar declarar. Mesmo pessoas que se enquadram em faixas de isenção podem precisar enviar a declaração caso atendam a algum critério de obrigatoriedade, como patrimônio elevado ou operações financeiras.

Quando declarar pode ser vantajoso

Mesmo quem não é obrigado pode optar por entregar a declaração, especialmente quando teve imposto retido na fonte e tem direito à restituição. O documento também pode servir como comprovação de renda em financiamentos, processos de crédito ou cadastros bancários.

Onde consultar as regras oficiais

As regras do Imposto de Renda são divulgadas pela Receita Federal por meio de instruções normativas e orientações publicadas no portal Meu Imposto de Renda, no site do governo federal, onde o contribuinte encontra critérios atualizados, prazos e orientações para preencher a declaração corretamente.

