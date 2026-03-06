Rápido Araguaia abre mais de 50 vagas em Goiânia com plano de saúde, odontológico e vários outros benefícios

Selecionados atuarão em uma das três unidades da empresa na capital (Região Oeste, Sul ou Noroeste)

Além do salário compatível com o mercado, contratados terão uma série de benefícios. (Foto: Divulgação/Rápido Araguaia)

A Rápido Araguaia, concessionária que opera o transporte coletivo em Goiânia e na Rede Metropolitana, anunciou a abertura de mais de 55 postos de trabalho em diferentes setores.

Os salários variam de R$ 1.661,35 a R$ 4.140, além da bolsa estágio no valor de R$ 712.

Além da remuneração compatível com as funções, a concessionária, integrante do Grupo Odilon Santos, oferece um pacote de benefícios que inclui vale-alimentação e cartão passe-livre funcional.

A empresa também disponibiliza assistência médica e odontológica (Hapvida ou Uniodonto), seguro de vida e previdência privada pela plataforma Onze.

O pacote corporativo estende-se ao bem-estar e educação, com acesso ao Wellhub (academias), Medipreço (farmácias), suporte emocional gratuito pela plataforma Wellz e parcerias com universidades corporativas.

As vagas

As oportunidades na Rápido Araguaia visam a contratação imediata de novos colaboradores após a conclusão do processo seletivo.

A maior parte das vagas concentra-se na função de motorista, com postos para as modalidades urbana e semiurbana. Contudo, o setor de manutenção também apresenta alta demanda por mão de obra especializada.

As ocupações disponíveis incluem: motoristas (urbano e semiurbano), mecânico alinhador, lanterneiro, auxiliar de lanternagem, lubrificador e borracheiro, auxiliar de escritório (exclusivo para PCD) e jovem Aprendiz.

Os selecionados atuarão em uma das três unidades da empresa na capital. A distribuição do efetivo ocorrerá nas garagens localizadas no Jardim Presidente (Região Oeste), Jardim Santo Antônio (Região Sul) e Chácara Mansões Rosa (Região Noroeste).

Os interessados em participar da seleção na Rápido Araguaia devem encaminhar o currículo diretamente para o setor de Recursos Humanos. O contato para envio de documentos e esclarecimento de dúvidas é realizado pelo WhatsApp (62) 98523-0289.

