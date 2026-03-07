Advogada explica como saber se seu nome está sujo internamente nos bancos

Ferramenta do Banco Central permite verificar empréstimos, financiamentos e possíveis restrições que afetam a análise de crédito

Gustavo de Souza - 07 de março de 2026

Ter o nome fora do SPC e da Serasa nem sempre significa acesso garantido ao crédito. Em alguns casos, o consumidor pode enfrentar recusa em bancos por causa de registros internos ligados ao histórico financeiro.

A consulta dessas informações pode ser feita gratuitamente pelo Registrato, sistema oficial do Banco Central do Brasil. A plataforma reúne dados vinculados ao CPF e mostra o relacionamento do cidadão com instituições financeiras.

Como fazer a consulta

Acesse o site do Banco Central. Busque por Registrato. Clique na opção de acesso ao sistema. Faça login com a conta gov.br de nível prata ou ouro. No menu, selecione Empréstimos e Financiamentos (SCR). Gere o relatório completo, no modo detalhado ou histórico. Baixe o documento em PDF para análise.

O que aparece no relatório

O documento mostra dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR), base que registra operações como empréstimos, financiamentos e outros compromissos financeiros.

No relatório, o consumidor pode verificar contratos ativos e encerrados, histórico de crédito, valores financiados e eventuais atrasos. Caso haja erro nas informações, a orientação é procurar diretamente a instituição responsável pelo lançamento para pedir a correção.

O que fazer se houver erro nas informações

Especialistas orientam que, antes de recorrer à Justiça, o consumidor pode encaminhar uma notificação extrajudicial ao banco solicitando a correção dos dados informados ao Banco Central. Esse tipo de documento formaliza o pedido de revisão e cria um registro da solicitação.

Veja abaixo um modelo, compartilhado pela advogada Vitória Tiecher, que pode ser utilizado nesses casos:

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

(Regularização de Informação no Sistema Registrato – SCR/BACEN)

À [Nome da Instituição Financeira]

Eu, [NOME COMPLETO], CPF nº [XXX], venho por meio desta notificação formal requerer a imediata revisão e regularização das informações lançadas em meu CPF junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central (Registrato).

Após emissão de relatório recente, verifiquei a existência de apontamentos que:

encontram-se desatualizados;

não refletem a real situação contratual;

referem-se a contratos já quitados/renegociados;

ou apresentam valores divergentes da realidade.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III e art. 43), bem como das normas que regem o Sistema Financeiro Nacional, é dever da instituição financeira manter informações claras, corretas e atualizadas.

Dessa forma, REQUEIRO:

A revisão técnica dos registros lançados no SCR;

A correção ou exclusão das informações incorretas;

O envio, por escrito, do demonstrativo detalhado que fundamenta os valores informados;

A comprovação formal da regularização junto ao Banco Central.

Saliento que a manutenção de informação incorreta ou desatualizada pode gerar restrições indiretas de crédito e caracterizar falha na prestação do serviço, sujeitando a instituição às medidas administrativas e judiciais cabíveis.

Aguardo providências no prazo de 10 dias.

[Local e data]

[Assinatura]

[Telefone / E-mail]

