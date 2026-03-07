Advogada explica como saber se seu nome está sujo internamente nos bancos
Ferramenta do Banco Central permite verificar empréstimos, financiamentos e possíveis restrições que afetam a análise de crédito
Ter o nome fora do SPC e da Serasa nem sempre significa acesso garantido ao crédito. Em alguns casos, o consumidor pode enfrentar recusa em bancos por causa de registros internos ligados ao histórico financeiro.
A consulta dessas informações pode ser feita gratuitamente pelo Registrato, sistema oficial do Banco Central do Brasil. A plataforma reúne dados vinculados ao CPF e mostra o relacionamento do cidadão com instituições financeiras.
Como fazer a consulta
- Acesse o site do Banco Central.
- Busque por Registrato.
- Clique na opção de acesso ao sistema.
- Faça login com a conta gov.br de nível prata ou ouro.
- No menu, selecione Empréstimos e Financiamentos (SCR).
- Gere o relatório completo, no modo detalhado ou histórico.
- Baixe o documento em PDF para análise.
O que aparece no relatório
O documento mostra dados do Sistema de Informações de Crédito (SCR), base que registra operações como empréstimos, financiamentos e outros compromissos financeiros.
No relatório, o consumidor pode verificar contratos ativos e encerrados, histórico de crédito, valores financiados e eventuais atrasos. Caso haja erro nas informações, a orientação é procurar diretamente a instituição responsável pelo lançamento para pedir a correção.
O que fazer se houver erro nas informações
Especialistas orientam que, antes de recorrer à Justiça, o consumidor pode encaminhar uma notificação extrajudicial ao banco solicitando a correção dos dados informados ao Banco Central. Esse tipo de documento formaliza o pedido de revisão e cria um registro da solicitação.
Veja abaixo um modelo, compartilhado pela advogada Vitória Tiecher, que pode ser utilizado nesses casos:
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(Regularização de Informação no Sistema Registrato – SCR/BACEN)
À [Nome da Instituição Financeira]
Eu, [NOME COMPLETO], CPF nº [XXX], venho por meio desta notificação formal requerer a imediata revisão e regularização das informações lançadas em meu CPF junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central (Registrato).
Após emissão de relatório recente, verifiquei a existência de apontamentos que:
encontram-se desatualizados;
não refletem a real situação contratual;
referem-se a contratos já quitados/renegociados;
ou apresentam valores divergentes da realidade.
Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, III e art. 43), bem como das normas que regem o Sistema Financeiro Nacional, é dever da instituição financeira manter informações claras, corretas e atualizadas.
Dessa forma, REQUEIRO:
A revisão técnica dos registros lançados no SCR;
A correção ou exclusão das informações incorretas;
O envio, por escrito, do demonstrativo detalhado que fundamenta os valores informados;
A comprovação formal da regularização junto ao Banco Central.
Saliento que a manutenção de informação incorreta ou desatualizada pode gerar restrições indiretas de crédito e caracterizar falha na prestação do serviço, sujeitando a instituição às medidas administrativas e judiciais cabíveis.
Aguardo providências no prazo de 10 dias.
[Local e data]
[Assinatura]
[Telefone / E-mail]
