Motociclista entra em “surto” e usa veículo para destruir portões em Trindade

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem, visivelmente transtornado, colide repetidamente contra estabelecimentos

Davi Galvão - 07 de março de 2026

Motociclista foi flagrado pelas câmeras em surto colidindo contra os portões. (Foto: Reprodução)

Um motociclista protagonizou cenas de descontrole na madrugada deste sábado (07), no setor Jardim das Oliveiras, em Trindade. Imagens de câmeras de segurança registraram o homem utilizando o próprio veículo como “ariete” para golpear repetidamente as portas de aço de estabelecimentos comerciais na região.

O comportamento do condutor, descrito por testemunhas como um estado de transe ou surto, causou danos estruturais em ao menos dois pontos da via.

O prejuízo foi notado pelos proprietários apenas no início da manhã, ao chegarem para o trabalho. O dono de uma oficina de troca de óleo encontrou a entrada do estabelecimento com sinais visíveis de arrombamento e avarias na estrutura.

Ao verificar que o comércio vizinho também havia sido alvo da mesma violência, a Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência.

As gravações do sistema de monitoramento revelam uma dinâmica perturbadora. Antes dos ataques, uma mulher é vista caminhando pela calçada com uma mala e um cachorro de pequeno porte.

Logo atrás, o motociclista sobe na calçada e começa a acelerar bruscamente contra o portão. Em um ciclo de movimentos errantes, ele colide contra o metal, debate-se sobre a moto e retoma as investidas com agressividade.

De acordo com os registros audiovisuais, a mulher que acompanhava o motociclista tentou intervir durante o episódio. É possível ouvir a voz dela implorando para que o homem parasse com os ataques, enquanto ele mantinha uma discussão desconexa e demonstrava transtorno. Após as repetidas colisões, a dupla deixou o local e ainda não foi identificada.

Equipes do 2º Quadrante da Polícia Militar realizaram patrulhamentos pelas imediações, mas nenhum suspeito com as características descritas foi localizado.

A Polícia Civil (PM) irá investigar o caso para tentar apurar se o ato foi uma tentativa frustrada de furto ou um surto psicótico isolado.

Motociclista entra em “surto” e usa veículo para destruir portões em Trindade Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem, visivelmente transtornado, colide repetidamente contra estabelecimentos Leia mais em https://t.co/VbxMezE08x. pic.twitter.com/3bD3jS4nvB — Portal 6 (@portal6noticias) March 7, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!