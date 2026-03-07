Passageiros com 60 anos ou mais devem ficar atentos às novas regras dos aeroportos em 2026 antes de viajar

Normas de assistência especial seguem valendo em 2026 e exigem atenção de idosos; confira quais direitos são resguardados

Gustavo de Souza - 07 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Paulo Pinto/Agência Brasil)

Viajar de avião exige atenção especial dos idosos. Embora muitos associem o atendimento preferencial apenas às filas prioritárias, as regras atuais abrangem direitos de acessibilidade, apoio durante toda a jornada e orientações para transporte de equipamentos médicos.

No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) enquadra quem tem a partir de 60 anos como Passageiros com Necessidade de Assistência Especial (PNAE). Isso permite solicitar ajuda desde o momento da compra da passagem ou no check-in, garantindo suporte para tornar o embarque e desembarque mais seguros.

Assistência começa antes do embarque

As normas da Anac determinam que companhias aéreas devem perguntar, no momento da venda da passagem, se o passageiro precisa de assistência. Entre os serviços disponíveis estão apoio no check-in, deslocamento dentro do aeroporto, ajuda na passagem pelos controles de segurança, embarque prioritário e acompanhamento até a saída da área de desembarque.

Algumas necessidades devem ser comunicadas com antecedência. Nos casos que envolvem acompanhante ou cuidados médicos específicos, a solicitação deve ser feita com até 72 horas antes do voo. Para outras demandas, como assentos especiais, o prazo costuma ser de 48 horas.

Quando relacionada à acessibilidade, essa assistência não gera cobrança adicional ao passageiro.

Medicamentos e equipamentos médicos

Outro ponto importante envolve o transporte de itens médicos durante a viagem. A Anac permite levar gratuitamente uma ajuda técnica de locomoção, como cadeira de rodas, bengala ou andador.

Esses equipamentos podem ser transportados na cabine, quando houver espaço adequado, ou no compartimento de bagagens da aeronave. Quando despachados, devem ser tratados como itens frágeis e prioritários.

Em voos internacionais, especialmente para os Estados Unidos, medicamentos líquidos de uso contínuo podem ultrapassar o limite padrão de 100 ml, desde que declarados na inspeção de segurança.

Embarque prioritário e assentos adaptados

As regras também garantem prioridade no embarque para passageiros que necessitam de assistência especial. Isso permite que o idoso tenha mais tempo para acomodar bagagens e equipamentos médicos.

A regulamentação ainda prevê assentos adequados, geralmente próximos ao corredor e com apoio de braço móvel, facilitando a mobilidade dentro da aeronave.

