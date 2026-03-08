De carteira da escola pública ao intercâmbio: a trajetória do jovem de 18 anos que venceu o sistema e coleciona 5 aprovações em Medicina

Jovem de Maringá conquistou cinco vagas em Medicina após rotina intensa de estudos e trajetória completa em escolas públicas

Gabriel Dias - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Governo do Paraná)

Aos 18 anos, o estudante João Pedro Crevelaro de Oliveira alcançou um resultado que muitos candidatos ao curso de Medicina levam anos tentando conquistar.

Natural de Maringá, no Paraná, ele foi aprovado cinco vezes no curso em universidades públicas diferentes no mesmo ano.

Entre as conquistas estão três aprovações na Universidade Estadual de Maringá (UEM), obtidas por diferentes processos seletivos: o Aprova Paraná, o Vestibular de Verão e o Programa de Avaliação Seriada.

Além disso, o jovem também garantiu vaga na Universidade Estadual do Centro-Oeste e na Universidade Estadual de Santa Cruz, na Bahia.

Mesmo com diversas opções disponíveis, João Pedro já tem o destino definido. Estudar na UEM sempre foi o principal objetivo, principalmente por ser a universidade localizada em sua cidade natal e uma das referências acadêmicas da região.

Toda a trajetória escolar do estudante foi construída na rede pública de ensino. Ele iniciou os estudos na Escola Municipal Professor Midufo Vada e, posteriormente, ingressou no Colégio Estadual Dr. Gastão Vidigal. O ensino médio foi concluído em 2024 no Colégio Estadual Alfredo Moisés Maluf.

Foi ainda no início dessa etapa que surgiu o interesse pela Medicina. Ao pesquisar sobre a profissão, João Pedro percebeu que poderia unir interesse científico à possibilidade de contribuir socialmente por meio da área da saúde.

A preparação para o vestibular exigiu disciplina intensa. Durante o terceiro ano do ensino médio, o estudante chegou a dedicar até 14 horas por dia aos estudos, conciliando as aulas regulares com um curso preparatório do qual participava como bolsista.

Outro momento importante em sua formação ocorreu em 2022, quando participou de um intercâmbio de três meses na Nova Zelândia por meio do programa Ganhando o Mundo, iniciativa do Governo do Estado. Durante a experiência, teve contato com pesquisas científicas e recebeu incentivo de professores para seguir carreira na Medicina.

Com a vaga já garantida na UEM, João Pedro planeja aproveitar ao máximo a vida universitária. Entre os interesses estão a participação em ligas acadêmicas, projetos de pesquisa e programas de iniciação científica.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!