Homicídios próximos a distribuidoras caem após lei que determina fechamento à meia-noite em Goiânia

Levantamento da PM aponta redução de crimes contra a vida após limitação no horário de funcionamento desses estabelecimentos

Pedro Ribeiro - 08 de março de 2026

(Foto: Reprodução/Sefic)

Um levantamento da Polícia Militar (PM) apontou queda significativa em crimes violentos nas proximidades de distribuidoras de bebidas em Goiânia após a entrada em vigor de uma lei municipal que limita o horário de funcionamento desses estabelecimentos.

Sancionada em julho de 2025, a norma determina que as distribuidoras encerrem as atividades até 23h59.

De acordo com análise do Comando de Policiamento da Capital (CPC), desde a implementação da regra houve redução nos casos de homicídio e tentativa de assassinato associados a esses locais.

Segundo o relatório, em 2026 não houve registro de assassinatos em distribuidoras de bebidas ou nas imediações desses estabelecimentos durante o período correspondente ao horário de funcionamento definido pela lei.

No mesmo intervalo, foi registrada apenas uma tentativa de homicídio, ocorrida antes do horário limite estabelecido.

Os dados analisam ocorrências registradas entre janeiro e a primeira semana de março. Em 2024, antes da lei entrar em vigor, foram contabilizados 7 homicídios consumados e 9 tentados nas proximidades de distribuidoras.

Já em 2025, os números caíram para 4 assassinatos e 4 tentativas.

A PM aponta que parte significativa dos crimes ocorria nesses locais durante a madrugada, muitas vezes associados ao consumo excessivo de álcool.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!