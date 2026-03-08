Mulher não resiste e morre em Anápolis após complicações por aplicação de PMMA

Quadro de saúde começou a se agravar poucos dias depois de intervenção estética em clínica de Goiânia

Pedro Ribeiro - 08 de março de 2026

Uma mulher, de 59 anos, morreu na manhã deste domingo (08), em Anápolis, após apresentar complicações de saúde dias depois de realizar um procedimento estético com aplicação de PMMA (polimetilmetacrilato).

O Portal 6 apurou que a vítima, identificada como Isabel Cristina Oyama Jacinto Gonzaga, havia realizado um procedimento de remodelação de glúteos no dia 10 de fevereiro, em uma clínica localizada no Setor Marista, em Goiânia.

Cerca de cinco dias após a aplicação, ela começou a sentir fortes dores no local onde o material havia sido injetado e passou a apresentar acúmulo de líquido na região.

Diante dos sintomas, familiares entraram em contato com a clínica responsável e foram orientados a retornar ao local no dia 19 de fevereiro.

Na ocasião, foi realizada uma drenagem na área afetada, com retirada de líquido e sangue.

Ainda segundo informações obtidas pelo Portal 6, naquele momento não houve prescrição de medicamentos nem solicitação de exames clínicos.

Como o quadro não apresentou melhora, uma nova drenagem foi realizada posteriormente e, desta vez, foram indicados alguns medicamentos e exames.

Nos dias seguintes, o estado de saúde de Isabel continuou piorando. Ela passou a apresentar vômitos, dores abdominais intensas, fadiga e episódios de arritmia.

Familiares procuraram novamente a clínica, que teria informado que os sintomas não estariam relacionados ao procedimento estético realizado.

Diante do agravamento do quadro, Isabel procurou atendimento em um posto de saúde em Anápolis na última quinta-feira (06). Após ser medicada, ela retornou para casa, mas precisou voltar à unidade devido à piora do estado clínico.

Posteriormente, a paciente foi transferida ao Centro Hospitalar Ânima, onde permaneceu internada até a manhã deste domingo, quando morreu por volta das 08h.

A Polícia Civil, que deverá apurar as circunstâncias do procedimento e eventual relação com a morte.

Comoção

Isabel morava em Leopoldo de Bulhões, na Região Metropolitana de Goiânia, e bastante conhecida na cidade.

Ela também era mãe do vereador Carlos Alberto Gonzaga Júnior (PRD).

Após a confirmação da morte, a Prefeitura de Leopoldo de Bulhões publicou uma nota oficial nas redes sociais lamentando o falecimento.

Riscos do PMMA

O polimetilmetacrilato (PMMA) é um material utilizado em alguns procedimentos estéticos como preenchedor permanente.

Embora tenha aplicações médicas autorizadas em pequenas quantidades e para situações específicas, especialistas alertam que seu uso em grandes volumes, especialmente para aumento de glúteos, pode representar riscos.

Entre as possíveis complicações estão inflamações, infecções, formação de nódulos, necrose de tecidos, embolia e até falência de órgãos.

Como o material não é absorvido pelo organismo, eventuais reações adversas podem ser difíceis de tratar, já que o produto permanece permanentemente no corpo.

