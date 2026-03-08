Não jogue fora as cascas de amendoim: veja para que servem e como reutilizá-las em casa de forma simples e surpreendente

O que muita gente joga fora pode ganhar novas funções úteis dentro de casa e até ajudar no jardim

Daniella Bruno - 08 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/Freepik)

Ao consumir amendoim, é comum que as cascas sejam descartadas imediatamente. No entanto, elas podem ter utilidades interessantes dentro de casa.

Além disso, muitas pessoas não sabem que esse resíduo natural pode ser reaproveitado em diferentes atividades do cotidiano. Com pequenas mudanças de hábito, é possível transformar algo que iria para o lixo em um material útil.

Entre os usos possíveis, as cascas podem ser aproveitadas em atividades de jardinagem, ajudando na drenagem de vasos ou até mesmo na compostagem.

Assim, em vez de irem direto para o lixo, elas podem ganhar uma nova função e contribuir para práticas mais sustentáveis.

Dessa forma, o reaproveitamento simples ajuda a reduzir desperdícios e ainda traz benefícios para o ambiente doméstico.

Maneiras práticas de reaproveitar as cascas

Com algumas ideias simples, as cascas de amendoim podem ser utilizadas de forma criativa em casa.

• Reforçar o material da compostagem

Primeiramente, as cascas podem ser adicionadas à composteira doméstica. Elas ajudam a equilibrar o material orgânico e contribuem para a formação de um composto mais rico em nutrientes.

• Melhorar a drenagem de vasos

Outra utilidade é colocá-las no fundo de vasos de plantas. Assim, elas ajudam a facilitar o escoamento da água e evitam o acúmulo excessivo de umidade no solo.

• Proteger o solo de plantas e hortas

As cascas também podem funcionar como uma cobertura natural sobre a terra. Dessa maneira, elas ajudam a manter a umidade do solo e reduzem o impacto direto do sol.

• Facilitar o acendimento de churrasqueiras

Por serem leves e secas, as cascas também podem ajudar a iniciar o fogo em churrasqueiras ou fogões a lenha. Nesse caso, elas funcionam como um material inicial que facilita o acendimento.

Como reaproveitar as cascas de forma adequada

Para aproveitar melhor esse material, alguns cuidados simples fazem diferença. Primeiramente, o ideal é guardar apenas cascas limpas e secas, evitando resíduos de sal ou temperos em excesso.

Além disso, armazenar as cascas em um recipiente seco ajuda a preservar suas características e evita o surgimento de umidade.

Outra recomendação é utilizá-las em pequenas quantidades, especialmente na compostagem ou na jardinagem. Assim, o material se integra melhor ao solo ou ao processo de decomposição.

Por fim, reaproveitar cascas de amendoim pode parecer um detalhe pequeno, mas atitudes simples como essa ajudam a reduzir o desperdício e incentivam práticas mais conscientes dentro de casa.

