Quanto custa levantar uma casa de 80 m² em 2026 e por que o valor aumenta

Referência por metro quadrado ajuda no cálculo inicial, mas terreno, taxas, projetos e acabamento podem ampliar bastante o orçamento

Gabriel Dias - 08 de março de 2026

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Construir uma casa de 80 m² em 2026 exige atenção a uma série de fatores que vão muito além do valor médio por metro quadrado.

Embora essa referência seja importante para iniciar o planejamento, ela não contempla todos os custos envolvidos até o imóvel ficar pronto para morar.

Pelas estimativas apresentadas no texto-base, o custo inicial para uma obra desse porte no Brasil varia entre R$ 152 mil e R$ 160 mil, com média de R$ 1.900 a R$ 2.000 por m².

Nessa conta entram, principalmente, materiais e mão de obra da estrutura, como fundação, alvenaria, laje, telhado, revestimentos básicos e instalações elétricas e hidráulicas.

O problema é que esse valor raramente representa o custo final da construção. O padrão escolhido pesa diretamente no orçamento. Em projetos mais simples, a obra tende a se manter próxima de R$ 150 mil.

Já imóveis com acabamento intermediário podem variar entre R$ 170 mil e R$ 220 mil. Em propostas de alto padrão, o investimento pode ultrapassar R$ 250 mil.

Além disso, há despesas que não costumam entrar no cálculo básico, como a compra do terreno, projetos técnicos, taxas da prefeitura, ligações de água, energia e esgoto, além de garagem, muros, calçadas, paisagismo e móveis planejados. Somados, esses itens podem elevar o custo total entre 20% e 50%.

Para evitar surpresas, a recomendação é definir prioridades, contratar um projeto completo, pedir orçamentos detalhados e reservar margem para imprevistos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!