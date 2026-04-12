Como evitar que portas de madeira fiquem estufadas com a água usando um método simples que prolonga o tempo de uso

Descubra o método econômico que interrompe o desgaste precoce causado por agentes externos

Magno Oliver - 12 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

O estufamento de portas de madeira é um dos problemas estruturais mais comuns em residências brasileiras, especialmente em áreas de alta umidade como banheiros, cozinhas e entradas mais expostas à chuva.

Esse fenômeno ocorre devido à natureza higroscópica da madeira, que possui fibras capazes de absorver o vapor e o líquido do ambiente, resultando em expansão volumétrica e deformação estrutural dela.

De acordo com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como a NBR 15930, que trata de portas de madeira para edificações, a integridade do material depende diretamente do controle de umidade e da qualidade do selamento aplicado nas faces e, principalmente, nas bordas do produto.

O problema se agrava quando a água penetra no topo ou na base da folha da porta, regiões que frequentemente não recebem o acabamento adequado durante a instalação.

Quando as fibras incham, a peça perde o esquadro, dificultando o fechamento e gerando atrito com o batente, o que pode comprometer as dobradiças e até a alvenaria.

Especialistas em marcenaria e conservação de materiais reforçam que a prevenção é o caminho mais barato, já que, uma vez que as camadas internas de compensado ou madeira maciça sofrem degradação por fungos ou apodrecimento, a recuperação total torna-se técnica e financeiramente inviável.

Como evitar

A solução definitiva e de baixo custo consiste numa boa impermeabilização total das extremidades com a aplicação de “selador de bordas” ou verniz marítimo de alta resistência. Você encontra qualquer um deles em ferragistas ou lojas especializadas no ramo.

O método envolve lixar levemente a base da porta, onde o contato com a água da limpeza é constante, e aplicar pelo menos três camadas do produto, criando uma película hidrofóbica que impede a entrada de moléculas de água.

A manutenção periódica dessa vedação, aliada ao uso de protetores de silicone ou veda-portas, vai triplicar a vida útil do item, garantindo funcionalidade e estética por décadas sem a necessidade de substituição precoce.

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